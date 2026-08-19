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Wohnimmobilien in Rennes, Frankreich

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222
223 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Chartres de Bretagne, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Chartres de Bretagne, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 66 m²
Stockwerk 3
Wir bieten neue Apartments von 2 bis 3 Zimmern für ältere Menschen. Dies ist eine Stadt am e…
$370,650
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Chartres de Bretagne, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Chartres de Bretagne, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 1
Wir bieten neue Apartments von 2 bis 3 Zimmern für ältere Menschen. Dies ist eine Stadt am e…
$343,926
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rennes, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rennes, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 66 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$300,938
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 3 Schlafzimmer in La Chapelle des Fougeretz, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
La Chapelle des Fougeretz, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
Wählen Sie ein Qualitätsleben am Rennes Gate und entdecken Sie unseren neuen Wohnraum in ein…
$286,411
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rennes, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rennes, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 5
| Ferienwohnungen
$276,625
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Thorigne Fouillard, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Thorigne Fouillard, Frankreich
Schlafräume 3
Stockwerk 1
Entdecken Sie am Rennes Gate unsere neue Anlage, ideal im Zentrum von Torinje-Fouillard, nur…
$326,497
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 Schlafzimmer in Bourgbarre, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Bourgbarre, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
Am Tor von Rennes, im Herzen der Stadt Saint-Herblon (35), werden neue Wohnungen von Studios…
$306,745
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Thorigne Fouillard, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Thorigne Fouillard, Frankreich
Schlafräume 3
Stockwerk 1
Entdecken Sie am Rennes Gate unsere neue Anlage, ideal im Zentrum von Torinje-Fouillard, nur…
$329,518
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rennes, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rennes, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 61 m²
Rennes genießt eine blühende wirtschaftliche Dynamik. Die 3. beste Studentenstadt in Frankre…
$290,381
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Chartres de Bretagne, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Chartres de Bretagne, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 2
Wir bieten neue Apartments von 2 bis 3 Zimmern für ältere Menschen. Dies ist eine Stadt am e…
$250,973
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rennes, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rennes, Frankreich
Schlafräume 3
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$404,113
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Thorigne Fouillard, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Thorigne Fouillard, Frankreich
Schlafräume 3
Stockwerk 1
Entdecken Sie am Rennes Gate unsere neue Anlage, ideal im Zentrum von Torinje-Fouillard, nur…
$313,600
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Thorigne Fouillard, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Thorigne Fouillard, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$207,866
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rennes, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rennes, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$278,260
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Chartres de Bretagne, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Chartres de Bretagne, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 46 m²
Wir bieten neue Apartments von 2 bis 3 Zimmern für ältere Menschen. Dies ist eine Stadt am e…
$266,078
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Chartres de Bretagne, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Chartres de Bretagne, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 2
Wir bieten neue Apartments von 2 bis 3 Zimmern für ältere Menschen. Dies ist eine Stadt am e…
$338,116
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Thorigne Fouillard, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Thorigne Fouillard, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$327,078
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Bourgbarre, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Bourgbarre, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 77 m²
Stockwerk 3
Am Tor von Rennes, im Herzen der Stadt Saint-Herblon (35), werden neue Wohnungen von Studios…
$354,383
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Thorigne Fouillard, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Thorigne Fouillard, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$340,672
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Thorigne Fouillard, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Thorigne Fouillard, Frankreich
Schlafräume 3
Stockwerk 2
Entdecken Sie am Rennes Gate unsere neue Anlage, ideal im Zentrum von Torinje-Fouillard, nur…
$347,644
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Chartres de Bretagne, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Chartres de Bretagne, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 1
Wir bieten neue Apartments von 2 bis 3 Zimmern für ältere Menschen. Dies ist eine Stadt am e…
$267,240
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Bourgbarre, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Bourgbarre, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 68 m²
Stockwerk 1
Am Tor von Rennes, im Herzen der Stadt Saint-Herblon (35), werden neue Wohnungen von Studios…
$314,878
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Thorigne Fouillard, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Thorigne Fouillard, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
Entdecken Sie am Rennes Gate unsere neue Anlage, ideal im Zentrum von Torinje-Fouillard, nur…
$262,243
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Chartres de Bretagne, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Chartres de Bretagne, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 39 m²
Stockwerk 3
Wir bieten neue Apartments von 2 bis 3 Zimmern für ältere Menschen. Dies ist eine Stadt am e…
$223,087
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rennes, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rennes, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 3
Rennes genießt eine blühende wirtschaftliche Dynamik. Die 3. beste Studentenstadt in Frankre…
$358,159
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rennes, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rennes, Frankreich
Schlafräume 2
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$315,924
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rennes, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rennes, Frankreich
Schlafräume 2
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$291,524
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Bourgbarre, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Bourgbarre, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 86 m²
Stockwerk 2
Am Tor von Rennes, im Herzen der Stadt Saint-Herblon (35), werden neue Wohnungen von Studios…
$400,859
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Bourgbarre, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Bourgbarre, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 70 m²
Stockwerk 1
Am Tor von Rennes, im Herzen der Stadt Saint-Herblon (35), werden neue Wohnungen von Studios…
$375,297
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Bourgbarre, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Bourgbarre, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 1
Am Tor von Rennes, im Herzen der Stadt Saint-Herblon (35), werden neue Wohnungen von Studios…
$317,202
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Immobilienangaben in Rennes, Frankreich

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