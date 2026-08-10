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Wohnimmobilien in Auvergne-Rhone-Alpen, Frankreich

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Lyon
493
Annecy
400
Clermont Ferrand
364
Grenoble
212
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2 329 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in La Verpilliere, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
La Verpilliere, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 68 m²
Stockwerk 2
Der Wohnbereich liegt in der Nähe aller Annehmlichkeiten (Shops, Apotheken, Restaurants usw.…
$297,449
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Clermont Ferrand, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Clermont Ferrand, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 32 m²
Stockwerk 6
| Ferienwohnungen
$198,493
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Corbas, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Corbas, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 66 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$327,891
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 3 Schlafzimmer in Chambery, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Chambery, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 55 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$353,221
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Decines Charpieu, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Decines Charpieu, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 4
Nutzen Sie alle Vorteile einer verwalteten Residenzanlage: hohe Renditen für Ihr zusätzliche…
$245,362
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bron, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bron, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$253,297
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Decines Charpieu, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Decines Charpieu, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 3
Nutzen Sie alle Vorteile einer verwalteten Residenzanlage: hohe Renditen für Ihr zusätzliche…
$257,793
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lyon, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lyon, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 8
| Ferienwohnungen
$448,962
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Lyon, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Lyon, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 82 m²
Stockwerk 6
| Ferienwohnungen
$565,154
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Schloss 6 Schlafzimmer in Rue des Bolliets, Frankreich
Schloss 6 Schlafzimmer
Rue des Bolliets, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 900 m²
Außergewöhnliche Burg des XIII. Jahrhunderts in Savoyen - nahe der Grenze der SchweizDas Sch…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Passy, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Passy, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$354,151
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Passy, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Passy, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 69 m²
Stockwerk 2
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$372,393
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Annecy, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Annecy, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 39 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$391,564
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rumilly, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rumilly, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$291,446
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Grenoble, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Grenoble, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 1
13 Minuten vom Stadtzentrum mit dem Auto oder dem Fahrrad auf einer grünen Straße, dieser ne…
$257,944
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cognin, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cognin, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 42 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$267,240
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Chambery, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Chambery, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$286,992
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Annecy, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Annecy, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 76 m²
Stockwerk 4
Nehmen Sie an der Schaffung von Wohnungen im Zentrum von Annecy. Dies ist ein außergewöhnlic…
$669,261
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Haus 8 zimmer in Thonon les Bains, Frankreich
Haus 8 zimmer
Thonon les Bains, Frankreich
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Etagenzahl 3
Erstaunliches Anwesen am See in Thonon-Les-Bains Bereich!In der Nähe des Hafens von Rives un…
$2,68M
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Schloss 10 Schlafzimmer in Anjou, Frankreich
Schloss 10 Schlafzimmer
Anjou, Frankreich
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Schloss aus dem XIX Jahrhundert zum Verkauf in AnjouIn einer malerischen und ruhigen Gegend,…
Preis auf Anfrage
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Schloss 8 Schlafzimmer in 1 Chateau de Voltaire a Ferney Voltaire, Frankreich
Schloss 8 Schlafzimmer
1 Chateau de Voltaire a Ferney Voltaire, Frankreich
Schlafräume 8
Fläche 1 500 m²
Etagenzahl 3
Eine einzigartige Burg 10 km vom Zentrum von Genf auf der französischen Seite, 3 km zum Lema…
$14,93M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Clermont Ferrand, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Clermont Ferrand, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 37 m²
Der Wohnbereich ist aufgrund seiner Geschichte und großen Fassaden beliebt. Das Hotel liegt …
$309,301
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sciez, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sciez, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$282,891
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Studio 1 Schlafzimmer in Lyon, Frankreich
Studio 1 Schlafzimmer
Lyon, Frankreich
Schlafräume 1
Fläche 19 m²
Stockwerk 4
| Studio
$81,915
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Roussillon, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Roussillon, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 84 m²
Das ländliche Umfeld, das historische Erbe und das aktive Leben verbinden sich in Roussillon…
$277,116
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gleize, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gleize, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 44 m²
Moderne Fassaden erklimmen das Pediment der ehemaligen Genossenschaft, Geschäfte am Fuße des…
$246,433
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Saint Nicolas, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Saint Nicolas, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 66 m²
Außergewöhnliches Angebot zu investieren: Rabatt 2000 Euro - 1 Zimmer. Adresse zur Auswahl, …
$249,857
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rumilly, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rumilly, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 66 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$296,287
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lyon, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lyon, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 5
| Ferienwohnungen
$364,840
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lyon, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lyon, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 62 m²
Stockwerk 4
In Lyon 3, 10 Minuten von Par-Dieu, findet ein neues Programm statt. Wir bieten 34 Apartment…
$483,355
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