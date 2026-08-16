Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Grasse
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Grasse, Frankreich

;
Cannes
48
Antibes
97
Saint Laurent du Var
213
Vallauris
68
Zeig mehr
582 immobilienobjekte total found
Studio 2 zimmer in Cannes, Frankreich
Studio 2 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/6
Studio mit Terrasse und Meerblick auf der CroisetteCannes · Boulevard de la Croisette · Palm…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hotel Invest
Sprachen
English, Русский, Français
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 zimmer in Cannes, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Außergewöhnliche Apartments mit Panoramablick auf das MeerIn einer prestigeträchtigen, bewac…
$1,98M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Cannes, Frankreich
Wohnung 4 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 3
Seltenes Angebot in Cannes - die perfekte 4-Zimmer-Wohnung ✨Wir bieten eine luxuriöse 4-Zimm…
$1,15M
Eine Anfrage stellen
It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 2 Schlafzimmer in Saint Laurent du Var, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Saint Laurent du Var, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 4
| Ferienwohnungen
$346,250
Eine Anfrage stellen
Villa in Vence, Frankreich
Villa
Vence, Frankreich
Seltene Chance – Außergewöhnlich Wert an der französischen RivieraElegante moderne Villa in …
$1,16M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Vallauris, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Vallauris, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 2
Notargebühren sind kostenlos für die ersten 10 Personen. Holen Sie sich einen Fuß auf der Co…
$441,526
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnung in Cannes, Frankreich
Wohnung
Cannes, Frankreich
Квартира в Каннах площадью 60 м2 с террасой  20 м2, с видом на море Комиссия агентства…
$448,173
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Cannes, Frankreich
Wohnung 3 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 3/6
Residence im Viertel Montfleury, 2 Gehminuten von der Antibes Street und 5-7 Gehminuten von …
$680,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 zimmer in Antibes, Frankreich
Wohnung 4 zimmer
Antibes, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
EXCLUSIVE SALE — ANTIBE, CôTE D'AZUR A luxurious apartment is offered for sale in the presti…
$1,04M
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Cannes, Frankreich
Penthouse
Cannes, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 750 m²
Die Kunst des Lebens zwischen Himmel und Meer – Ein außergewöhnliches Penthouse in CannesEs …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Saint Laurent du Var, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Saint Laurent du Var, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 38 m²
Stockwerk 6
Dieser Wohnraum im Herzen der Bucht von Bes des Ange ist ideal zu vermieten. Nur 10 Gehminut…
$389,240
Eine Anfrage stellen
Villa in Villeneuve Loubet, Frankreich
Villa
Villeneuve Loubet, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 431 m²
Etagenzahl 2
Diese helle Villa auf zwei Ebenen befindet sich in einem bewachten privaten Anwesen in Vogre…
$1,27M
Eine Anfrage stellen
Haus in Cannes, Frankreich
Haus
Cannes, Frankreich
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 5
Cannes - Palm BeachExklusives Investitionsobjekt der Premiumklasse. Privates Gebäude mit Pan…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Valbonne, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Valbonne, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 42 m²
| Ferienwohnungen
$327,659
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Cannes, Frankreich
Wohnung 2 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Cannes - La Croisette | Exklusive Wohnung mit Panoramablick auf das MeerIm Herzen der legend…
$1,99M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Auribeau sur Siagne, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Auribeau sur Siagne, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 52 m²
Stockwerk 2
| Ferienwohnungen
$215,651
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Le Cannet, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Le Cannet, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 4
Eine echte Stadt, Studentin und Kulturstadt, Le Cannet kombiniert die Annehmlichkeiten und A…
$307,906
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Saint Laurent du Var, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Saint Laurent du Var, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 112 m²
Stockwerk 7
Dieser Wohnraum im Herzen der Bucht von Bes des Ange ist ideal zu vermieten. Nur 10 Gehminut…
$1,57M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 4 Schlafzimmer in Antibes, Frankreich
Wohnung 4 Schlafzimmer
Antibes, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 81 m²
Stockwerk 2
Eine beliebte Stadt an der Cote d'Azur, im Zentrum eines großen Arbeitsschutzgebietes. Der H…
$388,078
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Saint Laurent du Var, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Saint Laurent du Var, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 66 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$520,536
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Vallauris, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Vallauris, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 2
Notargebühren sind kostenlos für die ersten 10 Personen. Holen Sie sich einen Fuß auf der Co…
$461,279
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Vallauris, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Vallauris, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 47 m²
Stockwerk 1
| Ferienwohnungen
$251,089
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Saint Laurent du Var, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Saint Laurent du Var, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 3
| Ferienwohnungen
$356,707
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Auribeau sur Siagne, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Auribeau sur Siagne, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 60 m²
| Ferienwohnungen
$227,037
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Antibes, Frankreich
Wohnung 3 Schlafzimmer
Antibes, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 66 m²
| Ferienwohnungen
$664,613
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Antibes, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
Antibes, Frankreich
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 4/5
Die Residenz befindet sich in einem Wohngebiet, nur 15 Gehminuten von den Stränden entfernt,…
$424,098
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in 2, Frankreich
Wohnung 1 Schlafzimmer
2, Frankreich
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 2/5
Gemütliche, Zwei-Zimmer-Wohnung, nur hundert Meter vom herrlichen Strand in Cannes, in der a…
$493,812
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Antibes, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Antibes, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 48 m²
| Ferienwohnungen
$461,279
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Le Cannet, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Le Cannet, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 3
Eine echte Stadt, Studentin und Kulturstadt, Le Cannet kombiniert die Annehmlichkeiten und A…
$296,287
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Saint Laurent du Var, Frankreich
Wohnung 2 Schlafzimmer
Saint Laurent du Var, Frankreich
Schlafräume 2
Fläche 38 m²
Stockwerk 4
Dieser Wohnraum im Herzen der Bucht von Bes des Ange ist ideal zu vermieten. Nur 10 Gehminut…
$353,221
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Grasse

wohnungen
häuser

Immobilienangaben in Grasse, Frankreich

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen