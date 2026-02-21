Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Metropolitanes Frankreich
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Metropolitanes Frankreich, Frankreich

Cannes
18
Bordeaux
14
Antibes
8
Provence-Alpes-Côte d'Azur
110
Zeig mehr
10 immobilienobjekte total found
Schloss 15 zimmer in Bordeaux, Frankreich
Schloss 15 zimmer
Bordeaux, Frankreich
Zimmer 15
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 800 m²
Etagenzahl 3
Ein Renaissance-Schloss. Es ist 20 Kilometer von Bordeaux entfernt. Die Geschichte der Burg …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Villa
Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Einzigartiges Haus mit Panoramablick auf das Meer und die grünen Hügel. Provenzalisches Haus…
$2,85M
Eine Anfrage stellen
Villa in Villefranche sur Mer, Frankreich
Villa
Villefranche sur Mer, Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
Nur für Naturliebhaber! In der schönsten und exklusivsten Gegend der französischen Riviera i…
$1,54M
Eine Anfrage stellen
OneOne
Haus 15 zimmer in Tarbes, Frankreich
Haus 15 zimmer
Tarbes, Frankreich
Zimmer 15
Schlafräume 3
Fläche 340 m²
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 6 zimmer in Maubourguet, Frankreich
Haus 6 zimmer
Maubourguet, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 3
Fläche 250 m²
30 Minuten nördlich von Tarba, in einer ruhigen Landschaft, ein altes 250 m² großes Kieselba…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Haus 8 zimmer in Maubourguet, Frankreich
Haus 8 zimmer
Maubourguet, Frankreich
Zimmer 8
Schlafräume 6
Fläche 294 m²
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Saint Maur des Fosses, Frankreich
Villa 7 zimmer
Saint Maur des Fosses, Frankreich
Zimmer 7
Schlafräume 5
Fläche 174 m²
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Luxuriöse, moderne Villa in idealer Lage im prestigeträchtigen Mont Boron-Gebiet in der Nähe…
$7,24M
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Cannes, Frankreich
Villa 7 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 700 m²
Etagenzahl 3
Außergewöhnliches Anwesen im Herzen von Cannes. Im Herzen von Cannes, Kalifornien, liegt die…
$12,41M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Mougins, Frankreich
Villa 5 zimmer
Mougins, Frankreich
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Luxusvilla mit Pool im Domaine Mougins.  Zimmer: 5 - Wohnfläche: 171 m². Grundstücksfläche…
$2,49M
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Metropolitanes Frankreich

villen
schlösser
mansions

Immobilienangaben in Metropolitanes Frankreich, Frankreich

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen