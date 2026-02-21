Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Metropolitanes Frankreich
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Metropolitanes Frankreich, Frankreich

Cannes
18
Bordeaux
14
Antibes
8
Provence-Alpes-Côte d'Azur
110
7 immobilienobjekte total found
Villa 7 zimmer in Nizza, Frankreich
Villa 7 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 7
Schlafräume 5
Fläche 368 m²
NIZZA – Mont Boron Sehr schöne, moderne Villa, Baujahr 2014, ca. 250 m² groß, auf einem 1700…
$5,80M
Eine Anfrage stellen
Chalet 17 zimmer in Megeve, Frankreich
Chalet 17 zimmer
Megeve, Frankreich
Zimmer 17
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 500 m²
Etagenzahl 2
Exclusive chalet located in Mezheva in Mont D'Arbua France. Just an hour by car from Geneva.…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Villefranche sur Mer, Frankreich
Villa
Villefranche sur Mer, Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
Nur für Naturliebhaber! In der schönsten und exklusivsten Gegend der französischen Riviera i…
$1,54M
Eine Anfrage stellen
OneOne
Haus 4 zimmer in Aspremont, Frankreich
Haus 4 zimmer
Aspremont, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
ASPROMONT/GAIRAUT Superb ultra contemporary semi-detached villa of 150 m² built in 2021 with…
$1,28M
Eine Anfrage stellen
Haus 10 zimmer in Nizza, Frankreich
Haus 10 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 10
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
Prestigious house with panoramic view of the Bay of Angels. Located in the prestigious Parc …
$4,77M
Eine Anfrage stellen
Villa in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Luxuriöse, moderne Villa in idealer Lage im prestigeträchtigen Mont Boron-Gebiet in der Nähe…
$7,24M
Eine Anfrage stellen
Haus 6 zimmer in Cannes, Frankreich
Haus 6 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Vente Villa Luxe avec Vue Panoramique, Cannes Californie EXCLUSIVITE. Le summum du style, de…
$7,53M
Eine Anfrage stellen

