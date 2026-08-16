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Häuser in Nizza, Frankreich

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Roquebrune Cap Martin
5
23 immobilienobjekte total found
Villa in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Saint-Jean-Cap-Ferrat — Elegant neoclassical villa with panoramic views of the sea and the p…
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Schloss 10 Schlafzimmer in Nizza, Frankreich
Schloss 10 Schlafzimmer
Nizza, Frankreich
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
CHâteau des TemplarsEine legendäre Festung zwischen Geschichte, Geheimnis und Ultra-LuxusCôt…
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Villa in Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Villa
Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Die herausragende Villa an der First Coast Line der Azure Coast ist der neue Standard von Ul…
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa 10 zimmer in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa 10 zimmer
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Zimmer 10
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 400 m²
Luxusvilla zum Verkauf - Einzigartiges Anwesen einen Steinwurf vom Vier Jahreszeiten Grand H…
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Haus 6 zimmer in Nizza, Frankreich
Haus 6 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 315 m²
Etagenzahl 2
Wir verkaufen ein Haus in Nizza - Park Louise.✅Seltenes Angebot in der Gegend.🏆Verpassen Sie…
$3,18M
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Villa 12 zimmer in Villefranche sur Mer, Frankreich
Villa 12 zimmer
Villefranche sur Mer, Frankreich
Zimmer 12
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 450 m²
Etagenzahl 4
Luxusvilla mit Panoramablick auf die Villefranche-sur-Mer Bay an der französischen Riviera –…
$11,54M
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TekceTekce
Villa 12 zimmer in Avenue Sir Winston Churchill, Frankreich
Villa 12 zimmer
Avenue Sir Winston Churchill, Frankreich
Zimmer 12
Fläche 320 m²
Exceptional villa in Belle époque — style Panoramic views of Monaco and the Mediterranean Se…
$8,18M
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Villa 6 zimmer in Moyenne Corniche, Frankreich
Villa 6 zimmer
Moyenne Corniche, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 415 m²
A few minutes from Monaco — Exceptional villa in Eze with panoramic sea views Set in greener…
$4,68M
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Villa in Villefranche sur Mer, Frankreich
Villa
Villefranche sur Mer, Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
For the nature lovers only! In the most beautiful and exclusive area of French Riviera, all …
$1,54M
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Villa in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Luxuriöse moderne Villa in idealer Lage in der prestigeträchtigen Viertel Mont Boron in der …
$7,24M
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Villa in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Schlafräume 6
Etagenzahl 2
Picturesque villa in Saint-Jean-Cap-Ferrat  with a spacious living room and 6 bedrooms in a …
$8,11M
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ESTATE-SERVICE24
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Haus 4 zimmer in LEscarene, Frankreich
Haus 4 zimmer
LEscarene, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Etagenzahl 3
Beautiful 4-room house 78m2, Cellar 15 m2 Located in the village of l'Escarène, 15 km from N…
$178,657
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Villa in Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Villa
Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Einzigartiges Haus mit Panoramablick auf das Meer und Blick auf grüne Hügel. Provencal Haus …
$2,85M
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Haus 7 zimmer in Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Haus 7 zimmer
Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Zimmer 7
Schlafräume 5
Fläche 250 m²
ROQUEBRUNE CAP MARTIN - Ramingao - Golf Bleu - Ideal gelegen in der beliebten Gegend von Cap…
$6,17M
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Haus 4 zimmer in Aspremont, Frankreich
Haus 4 zimmer
Aspremont, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
ASPROMONT/GAIRAUT Superb ultra contemporary semi-detached villa of 150 m² built in 2021 with…
$1,28M
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Haus 7 zimmer in Nizza, Frankreich
Haus 7 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 265 m²
NICE - PESSICART: Exceptional location with a panoramic view. Superb 1930 style property wit…
$2,11M
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Villa 4 zimmer in La Turbie, Frankreich
Villa 4 zimmer
La Turbie, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
Bordering Monaco, blue Gulf paradise. A rare pearl! This could be the description of this un…
$1,23M
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Haus 6 zimmer in Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Haus 6 zimmer
Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 5
An den Toren von Monaco bieten wir Ihnen an, in diesem großartigen modernen Haus zu leben. …
$3,25M
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Villa 5 zimmer in Nizza, Frankreich
Villa 5 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Two-level villa with  large plot, swimming pool and sea views in a prestigious area of ​​vil…
$18,39M
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ESTATE-SERVICE24
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Villa 7 zimmer in Nizza, Frankreich
Villa 7 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 7
Schlafräume 5
Fläche 368 m²
NICE - Mont Boron Very beautiful modern villa built in 2014 of approximately 250m2 on a plot…
$5,80M
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Haus 10 zimmer in Nizza, Frankreich
Haus 10 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 10
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
Prestigious house with panoramic view of the Bay of Angels. Located in the prestigious Parc …
$4,77M
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Haus 5 zimmer in Villefranche sur Mer, Frankreich
Haus 5 zimmer
Villefranche sur Mer, Frankreich
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 262 m²
Contemporary villa with swimming pool - Secure domain - Villefranche-sur-Mer Located in a hi…
$5,40M
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Villa 8 zimmer in Villefranche sur Mer, Frankreich
Villa 8 zimmer
Villefranche sur Mer, Frankreich
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
Villa with sea views in a traditional style near the center of Villefranche-sur-Mer.Price: 1…
$20,55M
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villen

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