  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Provence-Alpes-Côte d'Azur
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Provence-Alpes-Côte d'Azur, Frankreich

Cannes
18
Antibes
9
Grasse
47
Draguignan
31
Villa in Rue Edouard Perrichi, Frankreich
Premium Premium
Villa
Rue Edouard Perrichi, Frankreich
Fläche 400 m²
Etagenzahl 1
Einzigartige Villa in Toulon — Meerblick und strategische Lage an der französischen RivieraA…
$3,37M
Immobilienagentur
Аталанта
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Haus 5 zimmer in Villeneuve Loubet, Frankreich
Haus 5 zimmer
Villeneuve Loubet, Frankreich
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 800 m²
Etagenzahl 2
Antibes. In einem bewachten Wohnkomplex mit Rund-um-die-Uhr-Sicherheit bieten wir zum Verkau…
$1,30M
Immobilienagentur
ИП Риелтор без границ kz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Villa in Cogolin, Frankreich
Villa
Cogolin, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 82 m²
| Home
$575,146
Villa in Cogolin, Frankreich
Villa
Cogolin, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 94 m²
| Home
$687,851
Villa in Le Cannet, Frankreich
Villa
Le Cannet, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 116 m²
| Home
$987,624
Villa in Saint Raphael, Frankreich
Villa
Saint Raphael, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 95 m²
Stockwerk 4
| Home
$845,871
Villa in Frejus, Frankreich
Villa
Frejus, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 83 m²
| Home
$577,470
Villa in Frejus, Frankreich
Villa
Frejus, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 73 m²
| Home
$431,069
Villa in Cogolin, Frankreich
Villa
Cogolin, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 94 m²
| Home
$694,823
Villa 8 zimmer in Villefranche sur Mer, Frankreich
Villa 8 zimmer
Villefranche sur Mer, Frankreich
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
Villa with a sea view near the city of Wilfransh-Sur-Mer. Price:   19   000000,--
$20,55M
Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Villa in Marseille, Frankreich
Villa
Marseille, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 195 m²
Im 8. Arrondissement von Marseille gibt es einen herrlichen Wohnraum. Im Herzen von gepflegt…
$1,22M
Villa in Frejus, Frankreich
Villa
Frejus, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 73 m²
| Home
$428,745
Villa in Cogolin, Frankreich
Villa
Cogolin, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 93 m²
| Home
$670,423
Villa in Frejus, Frankreich
Villa
Frejus, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 73 m²
| Home
$431,069
Villa in Frejus, Frankreich
Villa
Frejus, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 74 m²
| Home
$435,717
Villa in Frejus, Frankreich
Villa
Frejus, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 83 m²
| Home
$550,746
Villa in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Saint-Jean-Cap-Ferrat - Elegante neoklassizistische Villa mit Panoramablick auf das Meer und…
Preis auf Anfrage
Villa 10 zimmer in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa 10 zimmer
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Zimmer 10
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 400 m²
Luxusvilla zum Verkauf - Einzigartiges Anwesen einen Steinwurf vom Vier Jahreszeiten Grand H…
Preis auf Anfrage
Villa in Auribeau sur Siagne, Frankreich
Villa
Auribeau sur Siagne, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 151 m²
Der Wohnbereich bietet neue Apartments von Studios bis zu 3-Zimmer-Wohnungen mit schönen Auß…
$720,385
Villa in Toulon, Frankreich
Villa
Toulon, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 92 m²
| Home
$755,242
Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Fläche 80 m²
Elegante Villa in Le Cannet, einer malerischen Stadt in der Region Provence-Alpes-Côte d'Azu…
$563,527
Villa in Saint Raphael, Frankreich
Villa
Saint Raphael, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 90 m²
Stockwerk 4
| Home
$915,586
Villa in Le Cannet, Frankreich
Villa
Le Cannet, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 116 m²
| Home
$1,03M
Villa in Cogolin, Frankreich
Villa
Cogolin, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 94 m²
| Home
$691,337
Villa in Saint Raphael, Frankreich
Villa
Saint Raphael, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Die Villa ist in einem modernen Stil mit Panoramablick auf das Meer und Saint-Rafael. In gün…
$3,20M
Villa in Metropolitanes Frankreich, Frankreich
Villa
Metropolitanes Frankreich, Frankreich
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Etagenzahl 2
Verkauf von 3-Zimmer-Wohnung 71 m2 in Fuvo
$185,906
Villa 5 zimmer in Nizza, Frankreich
Villa 5 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Two -level villa with   large section, pool and sea views in the prestigious area of ​​villa…
$18,39M
Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Villa in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Schlafräume 6
Etagenzahl 2
Painting villa in Saint-Jan-Cap-Ferra   with a spacious living room and 6 bedrooms in a mode…
$8,11M
Immobilienagentur
ESTATE-SERVICE24
Sprachen
English, Русский, Deutsch
Villa 6 zimmer in Moyenne Corniche, Frankreich
Villa 6 zimmer
Moyenne Corniche, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 415 m²
Ein paar Minuten von Monaco - Außergewöhnliche Villa in Ez mit Panoramablick auf das MeerDie…
$4,68M
Villa in Villeneuve Loubet, Frankreich
Villa
Villeneuve Loubet, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 431 m²
Etagenzahl 2
$1,27M
