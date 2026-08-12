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Villen in Metropolitanes Frankreich, Frankreich

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Provence-Alpes-Côte d'Azur
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264 immobilienobjekte total found
Villa 10 zimmer in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa 10 zimmer
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Zimmer 10
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 400 m²
Luxusvilla zum Verkauf - Einzigartiges Anwesen einen Steinwurf vom Vier Jahreszeiten Grand H…
Preis auf Anfrage
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Villa 6 zimmer in Moyenne Corniche, Frankreich
Villa 6 zimmer
Moyenne Corniche, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 415 m²
A few minutes from Monaco — Exceptional villa in Eze with panoramic sea views Set in greener…
$4,68M
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Villa 12 zimmer in Villefranche sur Mer, Frankreich
Villa 12 zimmer
Villefranche sur Mer, Frankreich
Zimmer 12
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 450 m²
Etagenzahl 4
Luxusvilla mit Panoramablick auf die Villefranche-sur-Mer Bay an der französischen Riviera –…
$11,54M
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Villa in Rue Edouard Perrichi, Frankreich
Villa
Rue Edouard Perrichi, Frankreich
Fläche 400 m²
Etagenzahl 1
Unique villa in Toulon — sea view and strategic location on the French Riviera On the hei…
$3,37M
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Аталанта
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Villa 12 zimmer in Avenue Sir Winston Churchill, Frankreich
Villa 12 zimmer
Avenue Sir Winston Churchill, Frankreich
Zimmer 12
Fläche 320 m²
Exceptional villa in Belle époque — style Panoramic views of Monaco and the Mediterranean Se…
$8,18M
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Villa in Frejus, Frankreich
Villa
Frejus, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 83 m²
| Home
$539,127
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Villa in Saint Tropez, Frankreich
Villa
Saint Tropez, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Architekturvilla im provenzalischen Stil mit Panoramablick auf das Meer - geschlossen Domain…
$4,16M
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Villa in Vence, Frankreich
Villa
Vence, Frankreich
Seltene Chance – Außergewöhnlich Wert an der französischen RivieraElegante moderne Villa in …
$1,16M
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Villa in Rue de Creil, Frankreich
Villa
Rue de Creil, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 90 m²
Nutzen Sie unsere einzigartigen Angebote: Stadthaus, Villa oder Wohnung, die zu Ihnen passt.…
$285,830
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Villa in Villeneuve Loubet, Frankreich
Villa
Villeneuve Loubet, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 431 m²
Etagenzahl 2
Diese helle Villa auf zwei Ebenen befindet sich in einem bewachten privaten Anwesen in Vogre…
$1,27M
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Villa in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Saint-Jean-Cap-Ferrat — Elegant neoclassical villa with panoramic views of the sea and the p…
Preis auf Anfrage
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Villa in Paris, Frankreich
Villa
Paris, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Paris XVI. – Villa MontmorenceEine außergewöhnliche Anlage in Pariss bester und angesehener …
$32,96M
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Villa in Rue de Creil, Frankreich
Villa
Rue de Creil, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 90 m²
Nutzen Sie unsere einzigartigen Angebote: Stadthaus, Villa oder Wohnung, die zu Ihnen passt.…
$297,449
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Villa in Merignac, Frankreich
Villa
Merignac, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 119 m²
| Home
$691,337
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Villa in Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Villa
Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Die herausragende Villa an der First Coast Line der Azure Coast ist der neue Standard von Ul…
Preis auf Anfrage
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Villa in Mougins, Frankreich
Villa
Mougins, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
Etagenzahl 1
Moderne helle Villa mit einer Wohnfläche von 320 Quadratmetern.m.Das Hotel liegt im prestige…
$1,52M
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Villa in Angoulins, Frankreich
Villa
Angoulins, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 92 m²
Entdecken Sie unsere neuesten Unterkunftsmöglichkeiten! In der beliebten Stadt Angulin-sur-M…
$446,174
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Villa in Bouillargues, Frankreich
Villa
Bouillargues, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 79 m²
Um in Bujarg zu leben oder zu investieren, können Sie sich unser neues Hausprogramm Typ 4 mi…
$319,526
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Villa in Cap dAil, Frankreich
Villa
Cap dAil, Frankreich
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 506 m²
Etagenzahl 4
Verkauf von Villen in Cap d'Ai mit Panoramablick auf das Meer, eine 5 -minütige Fahrt nach M…
$30,71M
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Villa in Seichamps, Frankreich
Villa
Seichamps, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 89 m²
Möchten Sie ein Haus nur 15 Minuten von Nancy besitzen? Dieses Projekt bietet nur 10 Häuser …
$406,669
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Villa in Le Palais, Frankreich
Villa
Le Palais, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 91 m²
| Home
$615,813
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Villa in Saint Gilles Croix de Vie, Frankreich
Villa
Saint Gilles Croix de Vie, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 98 m²
Es gibt Mittel, den Komfort eines neuen und funktionalen Gehäuses zu bieten, das den aktuell…
$429,907
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Villa in Nieul sur Mer, Frankreich
Villa
Nieul sur Mer, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 109 m²
Das Wohngebiet liegt in der Nähe von La Rochelle (10 Minuten mit dem Auto), so ist es ideal,…
$506,593
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Villa in Merignac, Frankreich
Villa
Merignac, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 122 m²
| Home
$726,194
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Villa in Geispolsheim, Frankreich
Villa
Geispolsheim, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 87 m²
Möchten Sie eine neue Wohnung in einer ruhigen Gegend nur 15 Minuten von Straßburg zu besitz…
$425,259
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Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 145 m²
Einstöckige Villa im provenzalischen Stil mit einer Wohnfläche von 145 Quadratmetern.m und e…
$1,98M
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Villa in Merignac, Frankreich
Villa
Merignac, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 119 m²
| Home
$673,908
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Villa in Roussillon, Frankreich
Villa
Roussillon, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 92 m²
Das ländliche Umfeld, das historische Erbe und das aktive Leben verbinden sich in Roussillon…
$288,154
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Villa in Passy, Frankreich
Villa
Passy, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 106 m²
Nutzen Sie das Stadtzentrum und die Nähe zum Tal, nur wenige Minuten von den Skipisten entfe…
$697,147
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Villa 6 zimmer in Saint Raphael, Frankreich
Villa 6 zimmer
Saint Raphael, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Exceptional waterfront estate facing south. Remarkable waterfront property of over 430 m2, …
$14,79M
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Immobilienangaben in Metropolitanes Frankreich, Frankreich

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