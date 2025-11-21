Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Metropolitanes Frankreich
  4. Wohnimmobilien
  5. Herrenhaus

Mansions in Metropolitanes Frankreich, Frankreich

4 immobilienobjekte total found
Herrenhaus 25 zimmer in Paris, Frankreich
Herrenhaus 25 zimmer
Paris, Frankreich
Zimmer 25
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 900 m²
Preis auf Anfrage
Herrenhaus 6 Schlafzimmer in Cannes, Frankreich
Herrenhaus 6 Schlafzimmer
Cannes, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Schönes Herrenhaus aus dem Jahr 1900, komplett renoviert, 250 m², 10 Gehminuten vom Stadtzen…
$1,84M
Herrenhaus in Rouen, Frankreich
Herrenhaus
Rouen, Frankreich
Großes Herrenhaus im alten Stil mit 11 Schlafzimmern auf einem 3,7 Hektar großen Grundstück …
$1,59M
Herrenhaus 7 Schlafzimmer in Cannes, Frankreich
Herrenhaus 7 Schlafzimmer
Cannes, Frankreich
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 000 m²
Eine exklusive, stattliche Residenz im Belle- & Eacute-Poque-Stil, die Privatsphäre, erstkla…
$25,44M
Immobilienangaben in Metropolitanes Frankreich, Frankreich

