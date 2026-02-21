Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Frankreich
  3. Metropolitanes Frankreich
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Metropolitanes Frankreich, Frankreich

9 immobilienobjekte total found
Schloss 15 zimmer in Bordeaux, Frankreich
Schloss 15 zimmer
Bordeaux, Frankreich
Zimmer 15
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 800 m²
Etagenzahl 3
Ein Renaissance-Schloss. Es ist 20 Kilometer von Bordeaux entfernt. Die Geschichte der Burg …
Preis auf Anfrage
Villa 7 zimmer in Nizza, Frankreich
Villa 7 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 7
Schlafräume 5
Fläche 368 m²
NIZZA – Mont Boron Sehr schöne, moderne Villa, Baujahr 2014, ca. 250 m² groß, auf einem 1700…
$5,80M
Chalet 17 zimmer in Megeve, Frankreich
Chalet 17 zimmer
Megeve, Frankreich
Zimmer 17
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 500 m²
Etagenzahl 2
Exclusive chalet located in Mezheva in Mont D'Arbua France. Just an hour by car from Geneva.…
Preis auf Anfrage
OneOne
Villa in Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Villa
Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Einzigartiges Haus mit Panoramablick auf das Meer und die grünen Hügel. Provenzalisches Haus…
$2,85M
Haus 4 zimmer in Aspremont, Frankreich
Haus 4 zimmer
Aspremont, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
ASPROMONT/GAIRAUT Superb ultra contemporary semi-detached villa of 150 m² built in 2021 with…
$1,28M
Haus 10 zimmer in Nizza, Frankreich
Haus 10 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 10
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
Prestigious house with panoramic view of the Bay of Angels. Located in the prestigious Parc …
$4,77M
Villa in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Luxuriöse, moderne Villa in idealer Lage im prestigeträchtigen Mont Boron-Gebiet in der Nähe…
$7,24M
Haus 7 zimmer in Nizza, Frankreich
Haus 7 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 265 m²
NICE - PESSICART: Exceptional location with a panoramic view. Superb 1930 style property wit…
$2,11M
Villa 7 zimmer in Cannes, Frankreich
Villa 7 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 700 m²
Etagenzahl 3
Außergewöhnliches Anwesen im Herzen von Cannes. Im Herzen von Cannes, Kalifornien, liegt die…
$12,41M
