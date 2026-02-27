Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Cannes
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Cannes, Frankreich

villen
15
19 immobilienobjekte total found
Haus in Cannes, Frankreich
Haus
Cannes, Frankreich
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 5
Cannes - Palm BeachExklusives Investitionsobjekt der Premiumklasse. Privates Gebäude mit Pan…
Preis auf Anfrage
Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Fläche 80 m²
Elegante Villa in Le Cannet, einer malerischen Stadt in der Region Provence-Alpes-Côte d'Azu…
$563,527
Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 900 m²
Diese luxuriöse Belle & Eacute; Poque-Residenz, die 1903 von einem italienischen Architekten…
$17,49M
Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 260 m²
Villa zu vermieten und zu verkaufen mit Meerblick. Das Hotel liegt in einer prestigeträchtig…
$3,64M
Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Die Villa im kalifornischen Stil mit wunderschönem Meerblick befindet sich in günstiger Lage…
$3,20M
Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 176 m²
Etagenzahl 3
Charmante Villa im provenzalischen Stil mit exquisitem Dekor und luxuriösen Oberflächen, in …
$1,90M
Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
This magnificent Belle Époque villa with garden and pool is located in the center of Cannes,…
$3,55M
Herrenhaus 6 Schlafzimmer in Cannes, Frankreich
Herrenhaus 6 Schlafzimmer
Cannes, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Schönes Herrenhaus aus dem Jahr 1900, komplett renoviert, 250 m², 10 Gehminuten vom Stadtzen…
$1,84M
Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 197 m²
Charmantes Haus auf einem Grundstück von 1800 m² in einer ruhigen Gegend des beliebten Stadt…
$2,44M
Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Das Hotel liegt im Herzen des alten Dorfes Saint-Tropez, nur wenige Schritte von Geschäften …
$3,71M
Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 145 m²
Einstöckige Villa im provenzalischen Stil mit einer Wohnfläche von 145 Quadratmetern.m und e…
$1,98M
Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 360 m²
Ausgezeichnete Luxusvilla von 360 qm, mit herrlichem Meerblick. Das Hotel liegt in Cannes au…
$4,12M
Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Dreistöckige Villa mit einer Gesamtfläche von 350 Quadratmetern.m und ein Grundstück von 1.4…
$2,77M
Herrenhaus 7 Schlafzimmer in Cannes, Frankreich
Herrenhaus 7 Schlafzimmer
Cannes, Frankreich
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 000 m²
Eine exklusive, stattliche Residenz im Belle- & Eacute-Poque-Stil, die Privatsphäre, erstkla…
$25,44M
Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 545 m²
Dieses französische “ Castle ” befindet sich im Herzen von Cannes, umgeben von wunderschönen…
$16,63M
Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Villa an der Croisette in Cannes mit Panoramablick auf das Meer, schöne Wohnung / Villa in d…
$8,30M
Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 490 m²
Dieses atemberaubende Haus im zeitgenössischen Stil befindet sich in idealer Lage auf einem …
$13,25M
Villa 7 zimmer in Cannes, Frankreich
Villa 7 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 700 m²
Etagenzahl 3
Außergewöhnliches Anwesen im Herzen von Cannes. Im Herzen von Cannes, Kalifornien, liegt die…
$12,41M
Haus 6 zimmer in Cannes, Frankreich
Haus 6 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Vente Villa Luxe avec Vue Panoramique, Cannes Californie EXCLUSIVITE. Le summum du style, de…
$7,53M
