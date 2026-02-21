Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Metropolitanes Frankreich
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Metropolitanes Frankreich, Frankreich

Cannes
18
Bordeaux
14
Antibes
8
Provence-Alpes-Côte d'Azur
110
12 immobilienobjekte total found
Villa 7 zimmer in Nizza, Frankreich
Villa 7 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 7
Schlafräume 5
Fläche 368 m²
NIZZA – Mont Boron Sehr schöne, moderne Villa, Baujahr 2014, ca. 250 m² groß, auf einem 1700…
$5,80M
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Villefranche sur Mer, Frankreich
Haus 5 zimmer
Villefranche sur Mer, Frankreich
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 262 m²
Contemporary villa with swimming pool - Secure domain - Villefranche-sur-Mer Located in a hi…
$5,40M
Eine Anfrage stellen
Villa in Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Villa
Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Einzigartiges Haus mit Panoramablick auf das Meer und die grünen Hügel. Provenzalisches Haus…
$2,85M
Eine Anfrage stellen
OneOne
Villa in Villefranche sur Mer, Frankreich
Villa
Villefranche sur Mer, Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
Nur für Naturliebhaber! In der schönsten und exklusivsten Gegend der französischen Riviera i…
$1,54M
Eine Anfrage stellen
Haus 10 zimmer in Nizza, Frankreich
Haus 10 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 10
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
Prestigious house with panoramic view of the Bay of Angels. Located in the prestigious Parc …
$4,77M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in La Turbie, Frankreich
Villa 4 zimmer
La Turbie, Frankreich
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
Angrenzend an Monaco, blaues Golfparadies. Eine seltene Perle! So könnte die Beschreibung di…
$1,23M
Eine Anfrage stellen
Villa in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Luxuriöse, moderne Villa in idealer Lage im prestigeträchtigen Mont Boron-Gebiet in der Nähe…
$7,24M
Eine Anfrage stellen
Haus 6 zimmer in Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Haus 6 zimmer
Roquebrune Cap Martin, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 5
An den Toren von Monaco bieten wir Ihnen an, in diesem großartigen modernen Haus zu leben. …
$3,25M
Eine Anfrage stellen
Haus 7 zimmer in Nizza, Frankreich
Haus 7 zimmer
Nizza, Frankreich
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 265 m²
NICE - PESSICART: Exceptional location with a panoramic view. Superb 1930 style property wit…
$2,11M
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Cannes, Frankreich
Villa 7 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 700 m²
Etagenzahl 3
Außergewöhnliches Anwesen im Herzen von Cannes. Im Herzen von Cannes, Kalifornien, liegt die…
$12,41M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Mougins, Frankreich
Villa 5 zimmer
Mougins, Frankreich
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Luxusvilla mit Pool im Domaine Mougins.  Zimmer: 5 - Wohnfläche: 171 m². Grundstücksfläche…
$2,49M
Eine Anfrage stellen
Haus 6 zimmer in Antibes, Frankreich
Haus 6 zimmer
Antibes, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 236 m²
VERY BEAUTIFUL VILLA - OPEN SEA VIEW Antibes: in a quiet and secure area with swimming pool …
$1,29M
Eine Anfrage stellen

