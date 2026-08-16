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Häuser in Grasse, Frankreich

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Cannes
14
Le Cannet
3
25 immobilienobjekte total found
Villa in Vence, Frankreich
Villa
Vence, Frankreich
Seltene Chance – Außergewöhnlich Wert an der französischen RivieraElegante moderne Villa in …
$1,16M
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Villa in Villeneuve Loubet, Frankreich
Villa
Villeneuve Loubet, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 431 m²
Etagenzahl 2
Diese helle Villa auf zwei Ebenen befindet sich in einem bewachten privaten Anwesen in Vogre…
$1,27M
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Haus in Cannes, Frankreich
Haus
Cannes, Frankreich
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 5
Cannes - Palm BeachExklusives Investitionsobjekt der Premiumklasse. Privates Gebäude mit Pan…
Preis auf Anfrage
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DD CO DEDD CO DE
Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 490 m²
Dieses atemberaubende Haus im zeitgenössischen Stil befindet sich in idealer Lage auf einem …
$13,25M
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Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Villa an der Croisette in Cannes mit Panoramablick auf das Meer, schöne Wohnung / Villa in d…
$8,30M
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Haus 6 zimmer in Antibes, Frankreich
Haus 6 zimmer
Antibes, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 236 m²
VERY BEAUTIFUL VILLA - OPEN SEA VIEW Antibes: in a quiet and secure area with swimming pool …
$1,29M
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 545 m²
Dieses französische “ Castle ” befindet sich im Herzen von Cannes, umgeben von wunderschönen…
$16,63M
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Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 176 m²
Etagenzahl 3
Charmante Villa im provenzalischen Stil mit exquisitem Dekor und luxuriösen Oberflächen, in …
$1,90M
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Villa in Auribeau sur Siagne, Frankreich
Villa
Auribeau sur Siagne, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 100 m²
Der Wohnbereich bietet neue Apartments von Studios bis zu 3-Zimmer-Wohnungen mit schönen Auß…
$749,433
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Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Fläche 80 m²
Elegante Villa in Le Cannet, einer malerischen Stadt in der Region Provence-Alpes-Côte d'Azu…
$563,527
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Villa in Auribeau sur Siagne, Frankreich
Villa
Auribeau sur Siagne, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 151 m²
Der Wohnbereich bietet neue Apartments von Studios bis zu 3-Zimmer-Wohnungen mit schönen Auß…
$761,052
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Villa in Le Cannet, Frankreich
Villa
Le Cannet, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 116 m²
| Home
$1,03M
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Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 197 m²
Charmantes Haus auf einem Grundstück von 1800 m² in einer ruhigen Gegend des beliebten Stadt…
$2,44M
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Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 3
This magnificent Belle Époque villa with garden and pool is located in the center of Cannes,…
$3,55M
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Villa in Auribeau sur Siagne, Frankreich
Villa
Auribeau sur Siagne, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 151 m²
Der Wohnbereich bietet neue Apartments von Studios bis zu 3-Zimmer-Wohnungen mit schönen Auß…
$720,385
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Villa in Le Cannet, Frankreich
Villa
Le Cannet, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 116 m²
| Home
$1,03M
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Villa in Auribeau sur Siagne, Frankreich
Villa
Auribeau sur Siagne, Frankreich
Schlafräume 4
Fläche 100 m²
Der Wohnbereich bietet neue Apartments von Studios bis zu 3-Zimmer-Wohnungen mit schönen Auß…
$714,575
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Haus 6 zimmer in Cannes, Frankreich
Haus 6 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 6
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Vente Villa Luxe avec Vue Panoramique, Cannes Californie EXCLUSIVITE. Le summum du style, de…
$7,53M
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Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Das Hotel liegt im Herzen des alten Dorfes Saint-Tropez, nur wenige Schritte von Geschäften …
$3,71M
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Villa 5 zimmer in Mougins, Frankreich
Villa 5 zimmer
Mougins, Frankreich
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Luxury villa with a pool at Domaine Mougins.  Rooms: 5 - Living Area:171 m². Plot Area: 67…
$2,49M
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Villa in Le Cannet, Frankreich
Villa
Le Cannet, Frankreich
Schlafräume 5
Fläche 116 m²
| Home
$987,624
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Herrenhaus 6 Schlafzimmer in Cannes, Frankreich
Herrenhaus 6 Schlafzimmer
Cannes, Frankreich
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 250 m²
Schönes Herrenhaus aus dem Jahr 1900, komplett renoviert, 250 m², 10 Gehminuten vom Stadtzen…
$1,84M
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Villa 7 zimmer in Cannes, Frankreich
Villa 7 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 700 m²
Etagenzahl 3
Exceptional property in the heart of Cannes. In the heart of Cannes Californie, hidden withi…
$12,41M
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Villa in Cannes, Frankreich
Villa
Cannes, Frankreich
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 900 m²
Diese luxuriöse Belle & Eacute; Poque-Residenz, die 1903 von einem italienischen Architekten…
$17,49M
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Herrenhaus 7 Schlafzimmer in Cannes, Frankreich
Herrenhaus 7 Schlafzimmer
Cannes, Frankreich
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 000 m²
Eine exklusive, stattliche Residenz im Belle- & Eacute-Poque-Stil, die Privatsphäre, erstkla…
$25,44M
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Eigenschaftstypen in Grasse

villen

Immobilienangaben in Grasse, Frankreich

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