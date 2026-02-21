Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Frankreich
  3. Metropolitanes Frankreich
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Metropolitanes Frankreich, Frankreich

Cannes
18
Bordeaux
14
Antibes
8
Provence-Alpes-Côte d'Azur
110
3 immobilienobjekte total found
Villa in Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Villa
Saint Jean Cap Ferrat, Frankreich
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 2
Luxuriöse, moderne Villa in idealer Lage im prestigeträchtigen Mont Boron-Gebiet in der Nähe…
$7,24M
Villa 7 zimmer in Cannes, Frankreich
Villa 7 zimmer
Cannes, Frankreich
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 700 m²
Etagenzahl 3
Außergewöhnliches Anwesen im Herzen von Cannes. Im Herzen von Cannes, Kalifornien, liegt die…
$12,41M
Villa 5 zimmer in Mougins, Frankreich
Villa 5 zimmer
Mougins, Frankreich
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 2
Luxusvilla mit Pool im Domaine Mougins.  Zimmer: 5 - Wohnfläche: 171 m². Grundstücksfläche…
$2,49M
