Athen, Griechenland

von € 480,000

113–138 m² 2 Wohnungen

Kapitulation vor: 2022

Unser Projekt “ Melissia Oxygen ” befindet sich in den nördlichen Vororten der griechischen Hauptstadt. Die Gemeinde Melissia ist ein Gebiet, das sich durch seine dichte Vegetation auszeichnet. Obwohl es zum städtischen Gefüge der Stadt gehört, täuscht es Sie, indem es Ihnen die "entspannenden Bilder" eines Country Resorts bietet. Große Parks, breite Straßen, geräumige Häuser und kurze Wohnhäuser “ sind das, worauf man in der Gegend stoßen wird. Abgesehen davon, was Sie visuell bestätigen können, werden Sie sicherlich das hohe soziale und pädagogische Niveau der Einwohner spüren. Traditionell, Melissia hat treue Gönner, die entweder Griechen mit hohem sozialen Hintergrund sind, die seit vielen Generationen in der Region leben und sich nicht leicht mit einem Gebiet abfinden können, das ihnen weniger bietet, oder mit Ausländern, die Arbeit in den vielen Botschaften, Konsulaten und multinationalen Unternehmen, die sich bewusst dafür entscheiden, das Zentrum ihrer Aktivitäten in einem so hochwertigen Bereich zu haben.

Unser Unternehmen Vitruvius Investments entschied sich mit außergewöhnlichem Respekt für den Charakter des Gebiets und die hohen Standards, die von jedem dort durchgeführten Projekt erfüllt werden müssen, für die Entwicklung von “ Melissia Oxygen ”. Es ist ein Komplex aus 6 geräumigen und luxuriösen Apartments in einem dreistöckigen Gebäude auf einem Grundstück, das den Bewohnern einzigartige Einrichtungen bietet, wie zum Beispiel: schöner Garten, Sitzbereiche, Kinderspielplatz ’ und ein modernes Fitnessstudio. Alle oben genannten existieren nebeneinander und schaffen das schöne Bild eines vollständigen Projekts, das der Region würdig ist. Zusätzlich, Die Lage des Grundstücks ist erwähnenswert, da es sich an einem Ort befindet, der den Bewohnern ein ruhiges Leben ermöglicht, aber gleichzeitig so nahe am Zentrum des Bereich, die erstaunlichen Restaurants und alle Geschäfte.