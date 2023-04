Municipality of Pylaia - Chortiatis, Griechenland

Kapitulation vor: 2023

Eine großartige Gelegenheit, Eigentümer einer modernen Villa in Griechenland in den prestigeträchtigen Vororten von Thessaloniki in Panorama zu werden!



Einsatz fortschrittlicher Technologien und Einhaltung moderner Baunormen, hohe Qualität des Objekts.



Lage der Villa Grace



Die Villa befindet sich abseits der Straße an einem ökologisch sauberen und ruhigen Ort. Dies ist eine großartige Lösung für Familien mit Kindern und Menschen, die Ruhe einer lauten Stadt vorziehen. Große Panoramafenster bieten einen herrlichen Blick auf den Golf von Thermaikos und die Stadt Thessaloniki.



Die gesamte notwendige Infrastruktur ist zu Fuß und mit dem Auto erreichbar.



Der internationale Flughafen ist nur 15 bis 20 Minuten entfernt. Neben der Villa gibt es einen Kindergarten, internationale Schulen, Hochschulen und Universitäten, die 10 Minuten entfernt sind.



DESIGN



Die Hauptidee des Gehäuses ist die Gestaltung eines einzelnen harmonischen Raums des inneren und äußeren Teils des Hauses auf einer ebenen Fläche. Schaffung großer funktionaler Außenterrassen, Balkone und Veranden, um den Nutzen und Komfort des Lebens in einem milden mediterranen Klima zu maximieren. Praktikabilität, Bequemlichkeit und Komfort werden sorgfältig durchdacht und in die Gestaltung des Objekts einbezogen.



ARCHITEKTUR



Die lakonische Architektur der Villa drückt sich im Geiste des modernen mediterranen Minimalismus aus. Klare gerade Linien, ruhige und weiche Farbpalette schaffen psychologischen Komfort. Dank dessen wird das Objekt geschätzt und macht lange Freude.



LAYOUT



Das Layout ist komfortabel und funktional. Die Fläche des Hauses hat die maximal nutzbare Fläche für eine Familie mit Kindern und beträgt 300 m2. Es verfügt über fünf Schlafzimmer und vier Badezimmer, sodass sich auch eine große Familie hier wohl fühlt: Jeder findet seine eigene gemütliche Ecke und gleichzeitig wird jeder die Einheit spüren.



SICHERHEIT



Besonderes Augenmerk wird auf kleinste Details gelegt: rutschfeste Oberflächen, keine scharfen Ecken, die einem Kind schaden könnten, und starke Zäune machen die Villa für alle Familienmitglieder sicher.



DREI-BUCH-HAUS FÜR WAHREN KOMFORT.



Die drei Etagen des Hauses bieten private, gemeinsame und Gästebereiche.



Im Erdgeschoss mit einer Fläche von 100 m2 befinden sich ein Wohnzimmer, ein Essbereich und ein Küchenbereich. Die funktionale und ergonomische Küche ist mit Geräten und Armaturen renommierter Marken ausgestattet. Designermöbel bringen Ästhetik und verbessern den Komfort. Der moderne Piazetta-Kamin verleiht dem Innenraum Gemütlichkeit und Wärme. Es gibt auch ein Wohnzimmer im Erdgeschoss, das als Büro, Gästezimmer und Badezimmer dienen kann.



Im zweiten Stock von 100m2 finden Sie drei Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Das Hauptschlafzimmer bietet Zugang zu einem separaten Bad und einem großen Kleiderschrank. Es gibt auch einen 16 m2 großen Balkon, der als zusätzlicher Raum für Arbeit, Ruhe oder Sport genutzt werden kann. Der Boden der Schlafzimmer besteht aus Eichenparkett. Alle Schlafzimmer haben Panoramafenster mit atemberaubendem Meerblick.



Das Erdgeschoss – kann als vollwertiger separater Wohnraum dienen. Es ähnelt einem Studio-Apartment. Der Kellerbereich ist 100 m2 groß, es gibt einen separaten Eingang von der Straße. Diese Etage kann zur Aufnahme von Gästen oder als Spielzimmer für Kinder genutzt werden. Es gibt auch ein Badezimmer, eine Wäscherei und technische Räume.



Für mehr Komfort ist eine große Anzahl moderner technischer Lösungen im Hausprojekt enthalten, unter anderem für Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit. Das Klima im Haus wird also durch das automatische Daikin-System mit Kanalklimaanlage versorgt. Warme Böden und ein Kamin sorgen für eine angenehme Temperatur im Haus. All dies wird durch das “ Smart Home ” -System gesteuert. Trinkwasser und industrielles Wasser werden durch ein modernes Wasseraufbereitungssystem gereinigt.



Das ganze Haus verfügt über eine hochwertige Heizung und Abdichtung, die für ein solches Klima erforderlich ist. Drei Beleuchtungsszenarien erzeugen je nach Tageszeit ein optimales Licht: Hauptlicht, weiche Beleuchtung und dekorative Lampen.



VERBESSERUNG DES GEBIETS



Die Villa Grace befindet sich auf einer ebenen Fläche. Die Fläche des Grundstücks beträgt bis zu 2500 m2. Auf dem Grundstück wurde ein Rasen gesät, Zierpflanzen und Bäume gepflanzt und ein automatisches Bewässerungssystem geschaffen.



Ein separater Bereich mit Swimmingpool ist ein weiterer komfortabler Ort zum Entspannen. Der beheizte Pool kann zu jeder Jahreszeit genutzt werden! Poolgröße 9/5 = 45 m2. Der Poolbereich ist mit rutschfestem Porzellansteinzeug bedeckt.



Für die Erholung mit Kindern und Sport gibt es eine große Familienschaukel und eine Sportstation.



Die Villa Grace in Panorama ist eine Gelegenheit, Ihrer Familie einen hellen Urlaub in einer erstaunlichen mediterranen Lage zu ermöglichen! Es reicht aus, nur persönliche Gegenstände in das Haus zu bringen – alles andere ist schon da!



Und vor allem erhalten Sie durch den Kauf eines Hauses zusätzlich zu einem himmlischen Ort auf Erden eine Garantie, Unterstützung und Aufenthaltserlaubnis in einem europäischen Land für alle Familienmitglieder als Geschenk !!