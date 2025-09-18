Dienstleistungen

LAND ENTWICKLUNG

Ideen in konkrete Projekte zu verwandeln, war V2 DEVELOPMENTs größtes Fachgebiet. Wertschöpfung zu Immobilien durch die Entwicklung von Rohland, Bau oder Renovierung ist ein komplexer Geschäftsprozess, den wir während unseres langen und erfolgreichen Kurses auf dem Markt beherrscht haben.

BAUGEWERBE

Ob Bau von Grund auf oder Renovierung eines älteren Eigentums, Bau war einer der Haupttreiber des Wachstums unseres Unternehmens. Mit den sichersten Techniken, hochwertigen Materialien und Avantgarde-Styling schaffen wir die Gebäudestrukturen, die für zukünftige Klassiker bestimmt sind.

VERFAHREN

Unsere Beziehung zu Immobilien geht über das gewöhnliche hinaus. Für Einkommenserträge können wir sicherstellen, dass alles reibungslos läuft und sich um alle Tagesaufgaben im Auftrag unserer Kunden kümmert.

TRADING

Immobilien gehört traditionell zu den wichtigsten Schwerpunkten in Griechenland. Das Interesse hat sich deutlich ausgesucht und jetzt werden auch Immobilien von ausländischen Investoren gesucht und gekauft. V2 ENTWICKLUNG ist die Wahlleitung zum Kauf und Verkauf von Immobilien in Griechenland.