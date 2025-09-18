V2 ENTWICKLUNG
Von seiner herrlichen Vergangenheit bis hin zu einer soliden Gegenwart und einer noch vielversprechenderen Zukunft ist V2 DEVELOPMENT das Wohnbauunternehmen No1 in Griechenland.
ENTWICKLUNGSPROJEKTE
Als Nachfolger von ERGON, dem Unternehmen, das seit 1962 den Immobiliensektor in Griechenland definiert hat, hat V2 DEVELOPMENT über 7000 Immobilienvermögen in einer breiten Palette von Ap-Anwendungen verkauft, von Wohn- und Einzelhandel über Hotels und Lagereinrichtungen für insgesamt 4,5 Millionen Quadratmeter. V2 ENTVELOPMENT liefert beispiellose finanzielle Renditen und Stolz auf Asset Ownership und steigert die Zufriedenheit der Kunden, der Gemeinschaft und der Mitarbeiter. V2 ENTVELOPMENT unterstützte die Einführung des Griechischen Investor Permanent Residency Program im Jahr 2013, das im Jahr 2018 zum beliebtesten Investitionsprogramm der Welt wurde und die US EB5 in echten, genehmigten Anwendungen übertraf. V2 ENTVELOPMENT ist neben seinem heimischen Erfolg ein echt nach außen ausgerichtetes Unternehmen mit einer immer stärkeren internationalen Basis. Neben dem Athener HQ und 3 Niederlassungen in Griechenland befindet sich V2 ENTVELOPMENT in Peking, Shanghai, Guangzhou in China, Paris, Dubai, Nairobi, Ho-Chi-Minh, Doha und Lahore.
LAND ENTWICKLUNG
Ideen in konkrete Projekte zu verwandeln, war V2 DEVELOPMENTs größtes Fachgebiet. Wertschöpfung zu Immobilien durch die Entwicklung von Rohland, Bau oder Renovierung ist ein komplexer Geschäftsprozess, den wir während unseres langen und erfolgreichen Kurses auf dem Markt beherrscht haben.
BAUGEWERBE
Ob Bau von Grund auf oder Renovierung eines älteren Eigentums, Bau war einer der Haupttreiber des Wachstums unseres Unternehmens. Mit den sichersten Techniken, hochwertigen Materialien und Avantgarde-Styling schaffen wir die Gebäudestrukturen, die für zukünftige Klassiker bestimmt sind.
VERFAHREN
Unsere Beziehung zu Immobilien geht über das gewöhnliche hinaus. Für Einkommenserträge können wir sicherstellen, dass alles reibungslos läuft und sich um alle Tagesaufgaben im Auftrag unserer Kunden kümmert.
TRADING
Immobilien gehört traditionell zu den wichtigsten Schwerpunkten in Griechenland. Das Interesse hat sich deutlich ausgesucht und jetzt werden auch Immobilien von ausländischen Investoren gesucht und gekauft. V2 ENTWICKLUNG ist die Wahlleitung zum Kauf und Verkauf von Immobilien in Griechenland.