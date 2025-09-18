  1. Realting.com
V2 Development

Griechenland, Municipality of Athens
Company type
Bauherr
Año de fundación de la compañía
1962
Auf der Plattform
3 jahre 7 Monate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Webseite
www.vsquared2.com/
Über den Entwickler

V2 ENTWICKLUNG

Von seiner herrlichen Vergangenheit bis hin zu einer soliden Gegenwart und einer noch vielversprechenderen Zukunft ist V2 DEVELOPMENT das Wohnbauunternehmen No1 in Griechenland.

ENTWICKLUNGSPROJEKTE

Als Nachfolger von ERGON, dem Unternehmen, das seit 1962 den Immobiliensektor in Griechenland definiert hat, hat V2 DEVELOPMENT über 7000 Immobilienvermögen in einer breiten Palette von Ap-Anwendungen verkauft, von Wohn- und Einzelhandel über Hotels und Lagereinrichtungen für insgesamt 4,5 Millionen Quadratmeter. V2 ENTVELOPMENT liefert beispiellose finanzielle Renditen und Stolz auf Asset Ownership und steigert die Zufriedenheit der Kunden, der Gemeinschaft und der Mitarbeiter. V2 ENTVELOPMENT unterstützte die Einführung des Griechischen Investor Permanent Residency Program im Jahr 2013, das im Jahr 2018 zum beliebtesten Investitionsprogramm der Welt wurde und die US EB5 in echten, genehmigten Anwendungen übertraf. V2 ENTVELOPMENT ist neben seinem heimischen Erfolg ein echt nach außen ausgerichtetes Unternehmen mit einer immer stärkeren internationalen Basis. Neben dem Athener HQ und 3 Niederlassungen in Griechenland befindet sich V2 ENTVELOPMENT in Peking, Shanghai, Guangzhou in China, Paris, Dubai, Nairobi, Ho-Chi-Minh, Doha und Lahore.

Dienstleistungen

LAND ENTWICKLUNG

Ideen in konkrete Projekte zu verwandeln, war V2 DEVELOPMENTs größtes Fachgebiet. Wertschöpfung zu Immobilien durch die Entwicklung von Rohland, Bau oder Renovierung ist ein komplexer Geschäftsprozess, den wir während unseres langen und erfolgreichen Kurses auf dem Markt beherrscht haben.

BAUGEWERBE

Ob Bau von Grund auf oder Renovierung eines älteren Eigentums, Bau war einer der Haupttreiber des Wachstums unseres Unternehmens. Mit den sichersten Techniken, hochwertigen Materialien und Avantgarde-Styling schaffen wir die Gebäudestrukturen, die für zukünftige Klassiker bestimmt sind.

VERFAHREN

Unsere Beziehung zu Immobilien geht über das gewöhnliche hinaus. Für Einkommenserträge können wir sicherstellen, dass alles reibungslos läuft und sich um alle Tagesaufgaben im Auftrag unserer Kunden kümmert.

TRADING

Immobilien gehört traditionell zu den wichtigsten Schwerpunkten in Griechenland. Das Interesse hat sich deutlich ausgesucht und jetzt werden auch Immobilien von ausländischen Investoren gesucht und gekauft. V2 ENTWICKLUNG ist die Wahlleitung zum Kauf und Verkauf von Immobilien in Griechenland.

Neue Gebäude
Alle anzeigen 4 neue gebäude
Wohnanlage SANTA BARBARA RESIDENCES
Municipality of Nea Smyrni, Griechenland
von
$307,296
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 4
Nea Smirni wird von der Straßenbahnlinie durchquert, die es mit dem Zentrum von Athen und der Riviera verbindet. Es wurde rund um seinen beliebten Platz entwickelt und bietet eine erstaunliche Auswahl an Optionen für Unterhaltung, Sport, Essen und Einkaufen! Nea Smirni ist einer der lebendig…
V2 Development
Wohnanlage MARINA RESIDENCES
Municipality of Piraeus, Griechenland
von
$289,001
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 3
Fläche 68 m²
1 Immobilienobjekt 1
V² ENTWICKLUNG MARINA RESIDENCES liegt perfekt im Herzen von Mikrolimano in Piräus. Mikrolimano ist ein beliebtes Reiseziel, das von Athenern, Einheimischen und Besuchern bevorzugt wird und einen charmanten und malerischen Ort sucht, an dem Sie Freizeit verbringen können. Mikrolimano (wö…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
68.0
307,459
V2 Development
Wohnanlage BEL AIR RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
von
$289,001
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 4
Die Bel Air Residences befinden sich in Elliniko, einem gehobenen Vorort an der bezaubernden athenischen Riviera. Das Gebiet wird durch ein laufendes Pionierprojekt in Höhe von 8 Mio. EUR für Athen umgebaut, wobei der Schwerpunkt auf der Schaffung eines erstklassigen Metropolparks sowie der …
V2 Development
Wohnanlage MALIBU RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Griechenland
von
$337,734
Jahr der Inbetriebnahme 2022
Etagenzahl 5
MALIBU RESIDENCES ist das neue Wohnprojekt im üppigen Vorort Elliniko direkt an der athenischen Riviera. Die MALIBU Residences bieten 6 schöne Apartments mit 2 Schlafzimmern, ein Maisonette mit 4 Schlafzimmern und sind mit unseren hohen Baunormen gebaut. Sie sind eine einzigartige Gelegenhei…
V2 Development
