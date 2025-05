Über den Entwickler

Willkommen, das Projekt "Tsavkisi Park" befindet sich in der geschützten Gegend von Tsavkisi Valley, in der Nähe von Mtatsminda Park, 7 Gehminuten vom Freedom Square entfernt. In dieser Phase, das Stadthaus sq. Der Preis pro Meter ist $1300, und der minimale Platz beginnt von 244 Quadratmetern. Das Projekt unterliegt den Bedingungen des grünen Rahmens. Für detaillierte Informationen über das Projekt, rufen oder schreiben Sie an uns. Sie können uns auch Ihre Kontaktnummer hinterlassen. Unser Vertriebsexperte wird Sie kontaktieren und Ihnen die detaillierten Informationen zur Verfügung stellen, die Sie benötigen. Website: https://tpark.ge

Standort - https://maps.app.goo.gl/kPzfFuKdvULni9iN6

Darüber hinaus werden wir Ihnen die Vorteile sagen: 1) Dieses Projekt wird im Tsavkis-Tal gebaut, wo bereits 200 Familien dauerhaft leben und die Siedlung des Premium-Segments ist 2) es ist ein 7-minütiger Spaziergang vom Freedom Square 3) das Projekt wird von der bekannten Architekturfirma "Architecture Laboratory" 4) das Projekt umfasst 1) eine eigene Garage 2) ein Indoor-Wintergarten 3) eine riesige Terrasse mit einem Schwimmbad auf der Terrasse 5) wir neue Bewohner als Geschenk geben.