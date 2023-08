Die Firma DS GROUP wurde 2012 gegründet. Es ist ein Unternehmen mit mehreren Profilen, das nicht nur Bau- und Entwicklungsaktivitäten, sondern auch andere Bereiche vereint. Das Unternehmen hat einen wichtigen Platz auf dem Immobilienmarkt von Georgia eingenommen, indem es einige von ihnen ausgeführt hat die größten Projekte. Das Unternehmen arbeitet an verschiedenen Bauprojekten, und die großen Projekte sollen in naher Zukunft nicht nur in Batumi, sondern auch in verschiedenen Städten Georgiens beginnen. Das Unternehmen DS GROUP hat eine eigene Fertigung, die sich positiv auf die Arbeitsqualität, die Ausführungsbedingungen und die Kosten für Endprodukte auswirkt. Es ist ein Unternehmen, in dem Qualität, ökologisch saubere Materialien, moderne Architektur, realer Preis, Komfort und Sicherheit die Hauptkriterien sind.