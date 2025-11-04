Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Stroumpi
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Golfplatz

Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in Stroumpi, Zypern

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Stroumpi, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Stroumpi, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 209 m²
FOR SALE: This property is an exclusive listing by Fox Realty Paphos. FREE OF VAT This s…
$423,841
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Stroumpi, Zypern

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen