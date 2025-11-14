Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. South Nicosia - Dali Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in South Nicosia Dali Municipality, Zypern

Dali
22
Nisou
5
1 immobilienobjekt total found
Villa in Dali, Zypern
Villa
Dali, Zypern
Schlafräume 4
Fläche 423 m²
Chara Homes 32 — Contemporary 4-Bedroom Villa in Dali, Nicosia Chara Homes 32 is a modern…
$495,000
