  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Limassol District
  4. Langfristige Vermietung
  5. Haus
  6. Bergblick

Monatliche Miete für Häuser mit Bergblick in Limassol District, Zypern

Limassol
24
Demos Agiou Athanasiou
8
Koinoteta Agiou Tychona
4
Germasogeia
23
5 immobilienobjekte total found
Haus 2 Schlafzimmer in Zoopigi, Zypern
Haus 2 Schlafzimmer
Zoopigi, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Two bedroom ground floor house located in Zoopigi village is available now. It has internal …
$697
pro Monat
Haus 3 Schlafzimmer in Kellaki, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Kellaki, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Welcome to your new home in the charming village of Kellaki. This beautifully furnished hous…
$1,510
pro Monat
Haus 3 Schlafzimmer in Vouni, Zypern
Haus 3 Schlafzimmer
Vouni, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 154 m²
This charming house in Vouni is now available for rent, offering a beautiful living space of…
$1,858
pro Monat
Haus 4 Schlafzimmer in Lofou, Zypern
Haus 4 Schlafzimmer
Lofou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Discover this beautiful house available for rent in the charming village of Lofou. Built in …
$2,206
pro Monat
Haus 1 Schlafzimmer in Lofou, Zypern
Haus 1 Schlafzimmer
Lofou, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Discover this beautiful house available for rent in the charming village of Lofou. Built in …
$1,045
pro Monat
