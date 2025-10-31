Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Limassol District
  4. Langfristige Vermietung
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Monatliche Miete für wohnungen mit Bergblick in Limassol District, Zypern

Limassol
172
Germasogeia
93
Demos Agiou Athanasiou
40
Koinoteta Agiou Tychona
18
Zeig mehr
3 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Koinoteta Agiou Tychona, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Seafront two bedroom apartment located in Agios Tychonas (tourist area) is available now. …
$3,484
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Perfectly located in Agios Athanasios area in Limassol, easy access to the highway , yet f…
$2,555
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Located just north of the highway in a quiet central suburb, this spacious property, with an…
$3,077
pro Monat
Eine Anfrage stellen
