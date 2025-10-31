Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Monatliche Miete für wohnungen mit Garden in Limassol District, Zypern

Limassol
172
Germasogeia
93
Demos Agiou Athanasiou
40
Koinoteta Agiou Tychona
18
33 immobilienobjekte total found
Wohnung in Limassol, Zypern
Wohnung
Limassol, Zypern
Fläche 1 571 m²
For rent is a modern commercial building with a total internal space of 1,571 square meters,…
$63,867
pro Monat
Wohnung 5 Schlafzimmer in Limassol District, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Limassol District, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 390 m²
5 Bedroom detached house for rent in a beautiful private location of Mesa Gitonia.  Just 5 m…
$8,128
pro Monat
Wohnung 4 Schlafzimmer in Moni, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Moni, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 340 m²
Stunning modern house now available in the Moni area of Limassol.The garden area has a beaut…
$6,735
pro Monat
Wohnung 7 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 7 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
For rent in Zakaki, this spacious and modern detached house offers comfort and convenience. …
$5,806
pro Monat
Wohnung 1 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 1 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
One bedroom penthouse located in Neapoli, walking distance to the beach is available. Inter…
$2,439
pro Monat
Wohnung 3 Schlafzimmer in Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Demos Agiou Athanasiou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Welcome to this stunning, modern two-story home, offering a perfect blend of comfort, style,…
$5,225
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
This lovely 2-bedroom apartment in the heart of Agios Athanasios - Tourist Area is now avail…
$1,974
pro Monat
Wohnung 4 Schlafzimmer in Palodeia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Palodeia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Charming four bedroom residence available in the Palodia Hills of Limassol.  Just under five…
$5,806
pro Monat
Wohnung 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
A seafront three-bedroom apartment in the high-rise project, located in Neapolis area of Lim…
$8,128
pro Monat
Wohnung 5 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 220 m²
Exceptional Five-Bedroom Villa in Tranquil Pyrgos Countryside is offered fully furnished and…
$6,967
pro Monat
Wohnung 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 290 m²
Charming three-bedroom residence is available fully furnished in a peaceful residential are…
$3,251
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
This beautiful 2-bedroom maisonette is situated in the heart of the tourist area in Potamos …
$3,484
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Koinoteta Pyrgou Lemesou, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
An exceptional Ground Floor Residence in One of Cyprus’s Finest Luxury Resorts - The Residen…
$3,484
pro Monat
Wohnung 4 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
A stunning, detached, and private villa in the exclusive area of Agios Tychonas, Limassol, w…
$6,387
pro Monat
Wohnung 7 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 7 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 480 m²
Available 7 bedrooms luxury villa in the prestigious area of Agios Tychonas 2 mins drive fr…
$6,967
pro Monat
Wohnung 5 Schlafzimmer in Souni Zanatzia, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Souni Zanatzia, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
The property is located on a very quiet road and is ideal for a family who want to be outsid…
$2,903
pro Monat
Wohnung 4 Schlafzimmer in Kato Polemidia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Kato Polemidia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 380 m²
Spacious 4 bedroom house with easy access to the highway and Spyrou Kyprianou Avenue. This c…
$4,064
pro Monat
Wohnung 7 Schlafzimmer in Germasogeia, Zypern
Wohnung 7 Schlafzimmer
Germasogeia, Zypern
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 530 m²
This six-bedroom villa in Potamos Germasogeias, Limassol offers a luxurious and spacious liv…
$11,612
pro Monat
Wohnung 3 Schlafzimmer in Limassol, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Limassol, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Lovely three bedroom house in Zakaki area in Limassol for rent, built in two level.  It has …
$2,903
pro Monat
Wohnung 3 Schlafzimmer in Parekklisia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Parekklisia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 177 m²
The villa is set on 2 levels, the ground floor consists of a living/dining room, separate ki…
$4,355
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol District, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol District, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Brand new two bedroom apartment with roof garden located in Mesa Geitonia is available now. …
$2,903
pro Monat
Wohnung 3 Schlafzimmer in Paramytha, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Paramytha, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
An exceptional three bedroom detached house with swimming pool located in Paramytha village…
$2,903
pro Monat
Wohnung 4 Schlafzimmer in Ypsonas Municipality, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Ypsonas Municipality, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 480 m²
Lovely four bedroom villa in Ypsonas available for rent, built in two levels. It has interna…
$6,967
pro Monat
Wohnung 2 Schlafzimmer in Limassol District, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limassol District, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Bright living room with large corner sofa and 55” Smart TV Fully equipped kitchen with gran…
$2,555
pro Monat
Wohnung 6 Schlafzimmer in Sotira Lemesou Municipality, Zypern
Wohnung 6 Schlafzimmer
Sotira Lemesou Municipality, Zypern
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Mansion renovated with all the extras and equipment ENERGY EFFICIENCY A.It includes 6 rooms …
$5,806
pro Monat
Wohnung 8 Schlafzimmer in Kolossi Municipality, Zypern
Wohnung 8 Schlafzimmer
Kolossi Municipality, Zypern
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 940 m²
Built in two corner Plots. Three Floors. Total Built covered area: 940 square meters. Land A…
$9,174
pro Monat
Wohnung 4 Schlafzimmer in Koinoteta Parekklesias, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Koinoteta Parekklesias, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Four bedroom Maisonnette located in Agios Thyconas and close to four and five stars hotels.…
$4,413
pro Monat
Wohnung 4 Schlafzimmer in Koinoteta Parekklesias, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Koinoteta Parekklesias, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
An exceptional four bedroom property located on the seafront of Limassol. This charming re…
$5,458
pro Monat
Wohnung 5 Schlafzimmer in Agios Tychonas, Zypern
Wohnung 5 Schlafzimmer
Agios Tychonas, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 431 m²
Lovely five bedroom villa in Agios Tychonas with swimming pool and sea view  is available no…
$9,290
pro Monat
Wohnung 4 Schlafzimmer in Pyrgos Lemesou, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Pyrgos Lemesou, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Lovely house available fully furnished in the quiet village of Pyrgos.  Just 7 minutes drivi…
$5,225
pro Monat
