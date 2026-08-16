Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Lakatamia
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Geschäft

Laden in Lakatamia, Zypern

;
gewerbeimmobilien
4
Geschäft Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Geschäft 207 m² in Lakatamia, Zypern
Geschäft 207 m²
Lakatamia, Zypern
Fläche 207 m²
Shop mit Zwischengeschoss in Lakatameia, in Nicosia. Die Unterkunft bietet einen sehr guten …
$466,284
Eine Anfrage stellen
Geschäft 65 m² in Lakatamia, Zypern
Geschäft 65 m²
Lakatamia, Zypern
Fläche 65 m²
Geschäft zum Verkauf in Deryneia - Provinz Famagusta. Das Geschäft besteht aus 60 qm Innenau…
$115,114
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen