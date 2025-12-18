Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnung mit Garten kaufen in Koinoteta Lempas, Zypern

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Lempa, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lempa, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
In einer Fläche von mehr als 90.000 qm sind mehr als 60 traditionelle und moderne Villen in …
$749,009
Immobilienangaben in Koinoteta Lempas, Zypern

