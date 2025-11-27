Dauerhafter Wohnsitz in Zypern durch Investition – Schnellverfahren | Neue Immobilie ab 300.000 € in Limassol & Paphos

Über das Einwanderungsprogramm

Das Programm für den Erhalt der Daueraufenthaltsgenehmigung in Zypern – offiziell bekannt als Zypern Daueraufenthalt (Regulation 6(2)) – gehört zu den attraktivsten und zuverlässigsten EU-Programmen für eine Aufenthaltsgenehmigung durch Investition. Es bietet einen Schnellverfahren-Weg, um eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in Zypern für Nicht-EU-Staatsangehörige und deren Familien zu erhalten. Durch eine Mindestinvestition von 300.000 € (zzgl. MwSt.) in eine neue Wohnimmobilie können Antragsteller eine lebenslange zyprische Daueraufenthaltsgenehmigung erhalten, wobei die Genehmigung in der Regel nach erfolgreicher Due-Diligence und Einreichung aller erforderlichen Unterlagen erteilt wird.

Dieses Programm ist ideal für Familien, die eine europäische Gesundheitsversorgung, Sicherheit, Bildung und einen langfristigen Lebensstandort in Europa suchen, ohne ganzjährig umsiedeln zu müssen. Inhaber der Daueraufenthaltsgenehmigung müssen Zypern mindestens alle zwei Jahre besuchen, die qualifizierende Immobilieninvestition aufrechterhalten und ein stabiles Jahreseinkommen aus dem Ausland nachweisen.

Warum Limassol und Paphos die besten Regionen für die zyprische Daueraufenthaltsgenehmigung sind

Limassol und Paphos gehören seit Jahren zu den beliebtesten Regionen für Investoren, die eine zyprische Daueraufenthaltsgenehmigung beantragen. Grund dafür sind die Lebensqualität, die Infrastruktur und die dynamischen Immobilienmärkte:

Limassol bietet ein modernes, kosmopolitisches Umfeld, luxuriöse Wohnhochhäuser an der Küste, hochwertige Marinas, internationale Schulen und eine starke Mietnachfrage. Die Stadt ist das führende Zentrum für Investoren, die erstklassige Immobilien für die zyprische Aufenthaltsgenehmigung, Geschäftschancen und EU-Standards suchen.

Paphos ist besonders beliebt bei Familien und Ruheständlern, die ein ruhiges mediterranes Leben, Strandimmobilien, erschwinglichen Luxus, hochwertige Neubauten und starkes langfristiges Wertsteigerungspotenzial bevorzugen. Viele Investoren im Rahmen des PR-Programms wählen Paphos wegen seines Klimas, seines Wertes und seines entspannten Lebensstils.

Wichtigste Vorteile des Programms für die zyprische Daueraufenthaltsgenehmigung

Lebenslange Daueraufenthaltsgenehmigung für die gesamte Familie (Ehepartner + Kinder unter 25 Jahren).

Möglichkeit, ein Unternehmen in Zypern zu besitzen und zu führen (Beschäftigung bei einem zyprischen Arbeitgeber ist im Rahmen des Investitionsweges eingeschränkt).

Keine Verpflichtung, dauerhaft in Zypern zu leben – ideal für Teilzeitwohnsitze oder zukünftige Umzugspläne.

Zugang zum EU-Bildungssystem, Gesundheitswesen, Finanzwesen und rechtlichen Schutz.

Möglichkeit, nach den gesetzlich vorgeschriebenen Aufenthaltsjahren die zyprische Staatsbürgerschaft durch Einbürgerung zu beantragen (nicht automatisch).

Investitionsmöglichkeiten in stark wachsenden Gebieten wie Limassol Marina, Zakaki, Germasogeia, Paphos Sea Caves und Kato Paphos.

Attraktives Non-Dom-Steuerregime für qualifizierte Personen.

Voraussetzungen (Regulation 6(2))

Um sich zu qualifizieren, müssen Antragsteller:

Eine neue Immobilie im Wert von mindestens 300.000 € + MwSt. von einem registrierten Entwickler erwerben.

Ein stabiles Jahreseinkommen aus dem Ausland nachweisen (Höhe abhängig von der Familiengröße).

Ein einwandfreies Führungszeugnis vorlegen und die üblichen Einwanderungsunterlagen bereitstellen.

Einen Teil der Investition vor Antragstellung einzahlen und die Immobilie behalten, um die Genehmigung zu sichern.

Zypern mindestens einmal alle 24 Monate besuchen.

Warum sich Investoren für dieses Programm entscheiden

Internationale Käufer aus dem Nahen Osten, Asien, dem Vereinigten Königreich, Russland, der Ukraine, Afrika und Europa wählen das zyprische Daueraufenthaltsprogramm aufgrund seiner Einfachheit, Geschwindigkeit und der Stärke des Immobilienmarktes. Die Kombination aus niedrigen Einstiegskosten, stabilen EU-Vorschriften, vorteilhaften steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten und einem sicheren mediterranen Lebensstil macht dieses Programm zu einer der stärksten Optionen für eine Aufenthaltsgenehmigung in Europa.

Ideal für Familien, Ruheständler & vermögende Investoren

Ob Familienumzug, Zweitwohnsitz, Ruhestandsplanung oder sichere EU-Aufenthaltsrechte – das zyprische Programm bietet eine langfristige Lösung, die durch Immobilienbesitz in einer der begehrtesten Küstenregionen Europas unterstützt wird.

Sowohl Limassol als auch Paphos bieten eine breite Auswahl an qualifizierenden Neubauimmobilien – von luxuriösen Apartments und Villen am Meer bis hin zu modernen Stadtresidenzen und Bergvillen – was den Prozess für Investoren, die eine Genehmigung gemäß Regulation 6(2) anstreben, besonders unkompliziert macht.