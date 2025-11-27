  1. Realting.com
  Dauerhafter Wohnsitz in Zypern durch Investition – Schnellverfahren | Neue Immobilie ab 300.000 € in Limassol & Paphos

Über das Einwanderungsprogramm

Das Programm für den Erhalt der Daueraufenthaltsgenehmigung in Zypern – offiziell bekannt als Zypern Daueraufenthalt (Regulation 6(2)) – gehört zu den attraktivsten und zuverlässigsten EU-Programmen für eine Aufenthaltsgenehmigung durch Investition. Es bietet einen Schnellverfahren-Weg, um eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in Zypern für Nicht-EU-Staatsangehörige und deren Familien zu erhalten. Durch eine Mindestinvestition von 300.000 € (zzgl. MwSt.) in eine neue Wohnimmobilie können Antragsteller eine lebenslange zyprische Daueraufenthaltsgenehmigung erhalten, wobei die Genehmigung in der Regel nach erfolgreicher Due-Diligence und Einreichung aller erforderlichen Unterlagen erteilt wird.

Dieses Programm ist ideal für Familien, die eine europäische Gesundheitsversorgung, Sicherheit, Bildung und einen langfristigen Lebensstandort in Europa suchen, ohne ganzjährig umsiedeln zu müssen. Inhaber der Daueraufenthaltsgenehmigung müssen Zypern mindestens alle zwei Jahre besuchen, die qualifizierende Immobilieninvestition aufrechterhalten und ein stabiles Jahreseinkommen aus dem Ausland nachweisen.

Warum Limassol und Paphos die besten Regionen für die zyprische Daueraufenthaltsgenehmigung sind

Limassol und Paphos gehören seit Jahren zu den beliebtesten Regionen für Investoren, die eine zyprische Daueraufenthaltsgenehmigung beantragen. Grund dafür sind die Lebensqualität, die Infrastruktur und die dynamischen Immobilienmärkte:

Limassol bietet ein modernes, kosmopolitisches Umfeld, luxuriöse Wohnhochhäuser an der Küste, hochwertige Marinas, internationale Schulen und eine starke Mietnachfrage. Die Stadt ist das führende Zentrum für Investoren, die erstklassige Immobilien für die zyprische Aufenthaltsgenehmigung, Geschäftschancen und EU-Standards suchen.

Paphos ist besonders beliebt bei Familien und Ruheständlern, die ein ruhiges mediterranes Leben, Strandimmobilien, erschwinglichen Luxus, hochwertige Neubauten und starkes langfristiges Wertsteigerungspotenzial bevorzugen. Viele Investoren im Rahmen des PR-Programms wählen Paphos wegen seines Klimas, seines Wertes und seines entspannten Lebensstils.

Wichtigste Vorteile des Programms für die zyprische Daueraufenthaltsgenehmigung

Lebenslange Daueraufenthaltsgenehmigung für die gesamte Familie (Ehepartner + Kinder unter 25 Jahren).

Möglichkeit, ein Unternehmen in Zypern zu besitzen und zu führen (Beschäftigung bei einem zyprischen Arbeitgeber ist im Rahmen des Investitionsweges eingeschränkt).

Keine Verpflichtung, dauerhaft in Zypern zu leben – ideal für Teilzeitwohnsitze oder zukünftige Umzugspläne.

Zugang zum EU-Bildungssystem, Gesundheitswesen, Finanzwesen und rechtlichen Schutz.

Möglichkeit, nach den gesetzlich vorgeschriebenen Aufenthaltsjahren die zyprische Staatsbürgerschaft durch Einbürgerung zu beantragen (nicht automatisch).

Investitionsmöglichkeiten in stark wachsenden Gebieten wie Limassol Marina, Zakaki, Germasogeia, Paphos Sea Caves und Kato Paphos.

Attraktives Non-Dom-Steuerregime für qualifizierte Personen.

Voraussetzungen (Regulation 6(2))

Um sich zu qualifizieren, müssen Antragsteller:

Eine neue Immobilie im Wert von mindestens 300.000 € + MwSt. von einem registrierten Entwickler erwerben.

Ein stabiles Jahreseinkommen aus dem Ausland nachweisen (Höhe abhängig von der Familiengröße).

Ein einwandfreies Führungszeugnis vorlegen und die üblichen Einwanderungsunterlagen bereitstellen.

Einen Teil der Investition vor Antragstellung einzahlen und die Immobilie behalten, um die Genehmigung zu sichern.

Zypern mindestens einmal alle 24 Monate besuchen.

Warum sich Investoren für dieses Programm entscheiden

Internationale Käufer aus dem Nahen Osten, Asien, dem Vereinigten Königreich, Russland, der Ukraine, Afrika und Europa wählen das zyprische Daueraufenthaltsprogramm aufgrund seiner Einfachheit, Geschwindigkeit und der Stärke des Immobilienmarktes. Die Kombination aus niedrigen Einstiegskosten, stabilen EU-Vorschriften, vorteilhaften steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten und einem sicheren mediterranen Lebensstil macht dieses Programm zu einer der stärksten Optionen für eine Aufenthaltsgenehmigung in Europa.

Ideal für Familien, Ruheständler & vermögende Investoren

Ob Familienumzug, Zweitwohnsitz, Ruhestandsplanung oder sichere EU-Aufenthaltsrechte – das zyprische Programm bietet eine langfristige Lösung, die durch Immobilienbesitz in einer der begehrtesten Küstenregionen Europas unterstützt wird.

Sowohl Limassol als auch Paphos bieten eine breite Auswahl an qualifizierenden Neubauimmobilien – von luxuriösen Apartments und Villen am Meer bis hin zu modernen Stadtresidenzen und Bergvillen – was den Prozess für Investoren, die eine Genehmigung gemäß Regulation 6(2) anstreben, besonders unkompliziert macht.

Visafreie Einreise

Investoren, die eine neue, Off-Plan oder sich im Bau befindliche Immobilie im Wert von mindestens 300.000 € + MwSt. in Limassol oder Paphos erwerben, qualifizieren sich für das Daueraufenthaltsprogramm Zyperns (Regulation 6(2)), das lebenslange Aufenthaltsrechte und zahlreiche Reise- und Lebensvorteile bietet, einschließlich visumfreier bzw. visumbefreiter Einreise nach Zypern.

Nach Erteilung der Permanent Residency Permit (PRP) erhalten der Investor und die anspruchsberechtigten Familienmitglieder das Recht auf:

1. Visumfreie (visumbefreite) Einreise nach Zypern

Daueraufenthaltsberechtigte können jederzeit frei nach Zypern einreisen, ohne:

  • ein Visum zu beantragen

  • eine vorherige Einreisegenehmigung einzuholen

  • zusätzliche Dokumente außer einem gültigen Reisepass vorzulegen

Dieses Recht gilt lebenslang, sofern die Aufenthaltsbedingungen eingehalten werden.

Weitere Reisevorteile nach Erhalt der PRP

2. Unbegrenzte Aufenthaltsdauer in Zypern

Inhaber der PRP können sich zeitlich unbegrenzt in Zypern aufhalten, ohne die Beschränkungen, die für Touristenvisa gelten.

3. Separate Fast-Track-Lanes bei Pass- & ID-Kontrolle (Flughäfen Zyperns)

Residenten profitieren von:

  • schnellerer Passkontrolle

  • Nutzung von lokalen/Nicht-Touristen-Schaltern

  • kürzeren Wartezeiten in der Hochsaison

4. Familienmitglieder erhalten ebenfalls visumfreie Einreise

Das Aufenthaltsrecht umfasst automatisch:

  • Ehepartner

  • Kinder unter 18 Jahren

  • Kinder bis 25 Jahre, wenn finanziell abhängig

  • in bestimmten Fällen Eltern des Antragstellers oder des Ehepartners

Alle eingeschlossenen Familienmitglieder erhalten die gleichen visumfreien Rechte.

5. Freiheit, jederzeit im Land zu wohnen

Daueraufenthaltsberechtigte können:

  • dauerhaft oder teilweise in Zypern leben

  • einen Zweitwohnsitz ohne Einschränkungen halten

  • unbegrenzt Zeit in Limassol, Paphos oder einem anderen Bezirk verbringen

Es besteht keine Mindestaufenthaltspflicht — nur die Pflicht, Zypern alle zwei Jahre einmal zu besuchen.

Lebensstilvorteile im Zusammenhang mit visumfreiem Aufenthalt

6. Freie Bewegung in Zypern für Immobilienverwaltung & Geschäftsaktivitäten

Investoren können frei:

  • ihre Immobilien verwalten

  • Bau- oder Renovierungsarbeiten überwachen

  • zusätzliche Immobilien kaufen

  • Unternehmen besitzen und führen (Eigentum erlaubt; Beschränkungen gelten nur für Anstellungsverhältnisse)

7. Möglichkeit des EU-Langzeitaufenthalts (nach 5 Jahren realem Aufenthalt)

Bei tatsächlichem Daueraufenthalt können PR-Inhaber beantragen:

  • EU-Langzeitaufenthalt

  • erweiterte Aufenthaltsrechte in der EU

(Nicht automatisch — erfordert echten Aufenthalt von 5 Jahren.)

Schlüsselvorteile für Investoren in Limassol & Paphos

8. Schnellverfahren

Beim Kauf einer Immobilie im Wert von 300.000 €+ profitieren Antragsteller von:

  • priorisierter Bearbeitung

  • vereinfachten Unterlagen

  • schnellerer Erteilung

9. Recht auf unbegrenzten Immobilienerwerb

Residenten dürfen:

  • weitere Wohn- und Gewerbeimmobilien erwerben

  • mehrere Immobilien besitzen

  • in langfristige Mietobjekte investieren

  • vom starken Markt in Limassol & Paphos profitieren

10. Sichere EU-Basis für die Familie

Visumfreier Zugang bedeutet:

  • jederzeitige Einreise ohne Planung

  • ein sicherer Zweitwohnsitz in der EU

  • schnelle Verfügbarkeit für Gesundheit, Schule oder Business

11. Zugang zum EU-Gesundheits-, Bildungs- und Bankensystem

PR + visumfreie Einreise ermöglichen Zugang zu:

  • öffentlichen und privaten Kliniken

  • internationalen Schulen

  • Universitäten

  • EU-weit verbundenen Bankensystemen

12. Langfristige Stabilität & Vermögensschutz

Zypern ist bekannt für:

  • stabilen Immobilienmarkt

  • starke Eigentumsgesetze

  • hohe Bauqualität

  • starke Mietnachfrage in Limassol & Paphos

Warum Limassol & Paphos Top-Destinationen sind

Limassol

  • kosmopolitischer Lebensstil

  • Marinas, Hochhäuser am Meer, Technologiezentren

  • internationaler Businessstandort

  • einer der stärksten Mietmärkte in der EU

Paphos

  • ruhiges mediterranes Leben

  • Villen am Meer, Golfresorts, Naturgebiete

  • ideal für Familien & Senioren

  • hohe Nachfrage nach Langzeit- & Ferienvermietung

Fazit

Der Kauf einer neuen Immobilie im Wert von 300.000 €+ in Limassol oder Paphos ermöglicht Investoren die Teilnahme am Permanent Residency Program, das bietet:

  • visumfreie Einreise

  • lebenslanges Aufenthaltsrecht

  • Einbeziehung der Familie

  • sichere Immobilieninvestition

  • europäischen Lebensstandard

Zypern gehört zu den attraktivsten Zielen in Europa für Aufenthaltsrechte durch Investition.

Investitionsmöglichkeiten für das Zypern-Residency-Programm (Regulation 6(2)) Gültig für Limassol & Paphos – sehen Sie unsere Immobilien auf www.foxrealty.eu Um sich für den Daueraufenthalt in Zypern gemäß Regulation 6(2) zu qualifizieren, müssen Investoren mindestens 300.000 € + MwSt. in eine zugelassene Immobilienkategorie investieren. Die Investition muss in NEUE Immobilien — keine Wiederverkäufe erfolgen und von einem registrierten Entwickler in Zypern gekauft werden. OPTION A: Neue Wohnimmobilie (mind. 300.000 € + MwSt.) Dies ist der beliebteste und einfachste Weg. Investoren können erwerben: Neue Wohnungen (bezugsfertig, im Bau, oder off-plan) Neue Villen Neue Stadthäuser Bedingungen: Immobilie muss neu sein, kein Wiederverkauf Mindestbetrag: 300.000 € + MwSt. Ein oder zwei Einheiten können kombiniert werden Kauf nur von einem lizenzierten Entwickler Beliebte Lagen in Limassol: Limassol Marina Zakaki (Casino-/Marina-Bezirk) Germasogeia Agios Tychonas Mouttagiaka Stadtzentrum / Küstenhochhäuser Beliebte Lagen in Paphos: Kato Paphos Universal Paphos Sea Caves Coral Bay Geroskipou Peyia Chloraka Diese Option bietet die höchste Erfolgsquote und ist ideal für Familien, die Lebensqualität, Mieteinnahmen und langfristigen Aufenthalt suchen. OPTION B: Neue Gewerbeimmobilie (eingeschränkte Akzeptanz) Die Behörden akzeptieren überwiegend Wohnimmobilien. In Ausnahmefällen können jedoch folgende Objekte akzeptiert werden: Neue Büroflächen Neue Laden- / Einzelhandelsflächen Neue gemischt genutzte Einheiten Bedingungen: Immobilie muss neu sein Nur in bestimmten Fällen und mit juristischer Bestätigung Kann die Hauptwohnimmobilie nicht ersetzen ohne ausdrückliche Genehmigung OPTION C: Kauf von zwei Wohneinheiten (Gesamtwert 300.000 € + MwSt.) Ideal für: Eigennutzung + Mietimmobilie Zwei Mietwohnungen Kombination Wohnung + Stadthaus Beide Einheiten müssen neu sein und vom Entwickler stammen. OPTION D: Kauf über eine Firma Erlaubt, wenn: Die Firma in Zypern registriert ist Antragsteller und Ehepartner die einzigen Anteilseigner sind Keine Drittparteien beteiligt sind Geeignet für: Unternehmer Investoren mit Corporate-Struktur Vermögensschutz OPTION E: Zusätzliche Investitionen (optional) Nicht Ersatz der Hauptinvestition, aber möglich: Weitere neue Wohnobjekte Weitere neue Gewerbeobjekte Neue Ferien-/Investitionswohnungen Warum Limassol & Paphos ideal für PR-Investitionen sind LIMASSOL (nachfrageintensiver, kosmopolitischer Markt) Luxus-Hochhäuser direkt am Meer Hafen- und Marinasanierung Hohe Mietrenditen Business-freundliches Umfeld Internationale Privatschulen Große Expat-Gemeinschaft PAPHOS (familienfreundlich & lifestyleorientiert) Villen direkt am Meer Golfresorts (Aphrodite Hills, Minthis) Preisgünstige Neubauten Ruhiges mediterranes Leben Hohe Nachfrage nach Ferienvermietung Zusammenfassung — Zulässige Investitionsoptionen Neue Wohnimmobilie (min. 300.000 € + MwSt.) Eine oder zwei neue Wohneinheiten Neue Gewerbeimmobilien (Einzelfall) Kauf persönlich oder über eigene zyprische Firma Immobilien ansehen auf www.foxrealty.eu
Anforderungen an Antragsteller für das Ständige Aufenthaltsprogramm Zyperns (Regulation 6(2))

Um sich für den ständigen Aufenthalt (PR) in Zypern gemäß Regulation 6(2) zu qualifizieren, müssen Antragsteller ALLE der folgenden Kriterien erfüllen:

1. Qualifizierende Investition in Immobilien (mindestens 300.000 € + MwSt.)

Der Antragsteller muss eine NEUE Wohnimmobilie (kein Wiederverkauf) im Wert von:

Mindestens 300.000 € + MwSt.

kaufen.

Die Immobilie muss:

  • Neu, off-plan oder im Bau sein

  • Direkt von einem registrierten Bauträger gekauft werden

  • Über legale Bankkanäle aus dem Ausland bezahlt werden

  • Mit einem vom Grundbuchamt eingereichten Kaufvertrag unterstützt werden

  • Einen Zahlungsnachweis von mindestens 200.000 € + MwSt. vor Antragstellung enthalten

Zusätzliche Hinweise:

  • Eine oder zwei Einheiten können kombiniert werden

  • Gewerbeimmobilien qualifizieren sich in der Regel nicht

  • Die Investition muss gehalten werden, um den PR-Status zu behalten

2. Sauberes Führungszeugnis

Alle volljährigen Antragsteller müssen:

  • Ein Führungszeugnis aus ihrem Heimatland

  • Und eine Erklärung, dass sie nicht international gesucht werden

vorlegen.

3. Sicheres und stabiles Jahreseinkommen aus dem Ausland

Der Antragsteller muss Einkommen nachweisen, das außerhalb Zyperns verdient wurde:

  • Gehalt

  • Geschäftseinkünfte

  • Dividenden

  • Mieteinnahmen

  • Renten

Einkommensanforderungen:

  • 30.000 € jährlich für den Hauptantragsteller

  • + 5.000 € jährlich pro unterhaltsberechtigtem Kind

  • + 8.000 € jährlich pro unterhaltsberechtigtem Elternteil

Das Einkommen muss aus dem Ausland stammen, mit wenigen Ausnahmen.

4. Nachweis finanzieller Stabilität

Erforderlich sind:

  • Finanzielle Fähigkeit zur Unterstützung der Familie

  • Stabile finanzielle Verhältnisse

  • Bankauszüge mit Nachweis legaler Herkunft

5. Feste Adresse in Zypern

Die gekaufte Immobilie muss:

  • Für den Antragsteller und die Familie geeignet sein

  • Als Wohnsitz dienen (voll oder teilweise)

Ein dauerhafter Aufenthalt ist nicht erforderlich, aber ein Besuch alle 2 Jahre ist Pflicht.

6. Krankenversicherung (falls erforderlich)

Manchmal erforderlich:

  • Private Krankenversicherung mit Gültigkeit in Zypern

7. Erklärung, dass keine Beschäftigung in Zypern erfolgt

Antragsteller müssen bestätigen:

  • Nicht als Arbeitnehmer in Zypern tätig zu sein

  • Eigentum und Geschäftsführung sind erlaubt, aber keine Anstellung

8. Familienmitglieder – Anforderungen

Ehepartner

  • Heiratsurkunde

  • Führungszeugnis möglich

Kinder unter 18

  • Geburtsurkunden

Kinder 18–25 (abhängig)

Erforderlich:

  • Nachweis des Vollzeitstudiums ODER

  • Finanzielle Abhängigkeit

  • Unverheiratet

Eltern oder Schwiegereltern

  • Unter erweiterten Kategorien möglich

  • Zusatzeinkommen: +8.000 € pro Person

9. Pflichtbesuch alle zwei Jahre

Der PR-Status erlischt, wenn:

  • Der Antragsteller oder Erwachsene der Familie Zypern nicht mindestens alle 2 Jahre besuchen

10. Erforderliche Unterlagen

  • Passkopien

  • Geburts-/Heiratsurkunden

  • Kaufvertrag + Zahlungsnachweise

  • Führungszeugnis

  • Einkommens- und Banknachweise

  • Lebenslauf

  • Familienerklärung

  • Krankenversicherung (falls erforderlich)

  • Eigentumsunterlagen

Zusammenfassung – Was zwingend erforderlich ist

  • 300.000 € + MwSt. NEUE Immobilie in Zypern

  • Mindestens 200.000 € bezahlt vor Antrag

  • Einkommen aus dem Ausland: 30.000 € + Angehörige

  • Führungszeugnis

  • Finanzielle Stabilität

  • Besuch alle 2 Jahre

  • Keine Anstellung in Zypern

Dokumente für den Antragsteller Dokumenty dla wnioskodawcy

Erforderliche Dokumente für das Ständige Aufenthaltsprogramm Zyperns (Regulation 6(2))

Um erfolgreich einen Antrag auf den Daueraufenthalt in Zypern zu stellen, müssen Antragsteller folgende Unterlagen einreichen:

1. Persönliche Identitätsdokumente

  • Gültiger Reisepass (alle Seiten, einschließlich leerer Seiten)

  • Kopien von Personalausweisen (falls zutreffend)

  • Passfotos (gemäß zyprischen Immigrationsstandards)

2. Familienstandsunterlagen

(für Ehepartner und Kinder, die im Antrag enthalten sind)

  • Heiratsurkunde

  • Geburtsurkunden aller Kinder

  • Namensänderungsurkunden (falls zutreffend)

Nachweis der Abhängigkeit für erwachsene Kinder (18–25):

  • Immatrikulationsbescheinigung der Universität (Vollzeitstudium)

  • Nachweis der finanziellen Abhängigkeit

  • Erklärung, dass sie unverheiratet sind

Hinweis: Alle ausländischen Dokumente müssen apostilliert oder durch das Außenministerium beglaubigt und offiziell ins Griechische oder Englische übersetzt werden.

3. Führungszeugnisse

Für Hauptantragsteller und erwachsene Familienangehörige:

  • Polizeiliches Führungszeugnis aus:

    • dem Herkunftsland

    • dem Land des ständigen Wohnsitzes (falls unterschiedlich)

4. Immobilienkaufunterlagen (Investition 300.000 € + MwSt.)

  • Unterzeichneter Kaufvertrag für die neue Immobilie

  • Beim zyprischen Grundbuchamt eingereichter Kaufvertrag

  • Zahlungsbelege über mindestens 200.000 € + MwSt.

  • Banküberweisungsbestätigungen, die belegen, dass Gelder aus dem Ausland stammen

  • Immobilienbroschüre / Baupläne (falls erforderlich)

  • Registrierungsdokumente des Entwicklers (falls angefordert)

5. Nachweise über Einkommen aus dem Ausland

Der Antragsteller muss Einkommen nachweisen, das außerhalb Zyperns erzielt wurde:

  • Einkommensbescheinigung / Steuererklärungen

  • Arbeitsbestätigung mit Angaben zum Gehalt (falls angestellt)

  • Geprüfte Jahresabschlüsse (bei Selbstständigen oder Geschäftsinhabern)

  • Dividendennachweise

  • Mietverträge + Kontoauszüge

  • Rentenbescheide (für Rentner)

Einkommensanforderungen:

  • 30.000 € jährlich für den Hauptantragsteller

  • + 5.000 € jährlich pro abhängigem Kind

  • + 8.000 € jährlich pro abhängigem Elternteil

6. Bank- und Finanzunterlagen

  • Aktuelle Kontoauszüge (3–12 Monate)

  • Nachweis über Ersparnisse

  • Nachweis der rechtmäßigen Herkunft der Mittel

  • Eidesstattliche Erklärung zur finanziellen Unterstützung (falls erforderlich)

  • Referenzschreiben einer ausländischen Bank (manchmal verlangt)

7. Nachweis der Wohnadresse in Zypern

  • Unterzeichneter Immobilienkaufvertrag (Wohnsitz)

  • Strom-/Wasserrechnung (falls verfügbar)

  • Bestätigung des Bauträgers (falls die Immobilie im Bau oder off-plan ist)

8. Krankenversicherung (falls erforderlich)

Einige Nationalitäten müssen einreichen:

  • Private Krankenversicherung mit Deckung für:

    • Stationäre Versorgung

    • Ambulante Versorgung

    • Medizinische Notfälle

9. Von den zyprischen Behörden verlangte Erklärungen

  • Erklärung der Nichtbeschäftigung in Zypern
    (Der Antragsteller bestätigt, dass er nicht bei einem zyprischen Arbeitgeber angestellt sein wird)

  • Familienzusammensetzungserklärung
    (Namen, Geburtsdaten, Verwandtschaftsverhältnis)

10. Lebenslauf (CV)

Für Hauptantragsteller und Ehepartner:

Enthält:

  • Ausbildung

  • Beruflicher Werdegang

  • Geschäftstätigkeiten

  • Aktuelle Position

11. Zusätzliche Dokumente (fallabhängig)

Die Behörden können anfordern:

  • Steuerbescheinigungen

  • Firmenregistrierungsdokumente (falls der Antragsteller Unternehmen im Ausland besitzt)

  • Studiennachweise oder Stipendien für abhängige Kinder

  • Nachweis der Aufrechterhaltung der Investition (nach Genehmigung)

Zusammenfassung – Pflichtunterlagen

IDENTITÄT

  • Reisepass + Fotos

  • Personalausweiskopien

FAMILIENSTAND

  • Heiratsurkunde

  • Geburtsurkunden

  • Studiennachweis (falls zutreffend)

FÜHRUNGSZEUGNIS

  • Polizeiliches Führungszeugnis

IMMOBILIENKAUF

  • Kaufvertrag (nur neue Immobilie)

  • Einreichungsnachweis (Grundbuch)

  • Nachweis über 200.000 € + MwSt. Zahlung

  • Banküberweisungsnachweise

FINANZEN

  • Einkommensnachweise

  • Kontoauszüge

  • Nachweise der Herkunft der Mittel

SONSTIGES

  • Erklärung der Nichtbeschäftigung

  • CV

  • Krankenversicherung (falls erforderlich)

  • Familienerklärung

1. Reisepass & Identitätsdokumente

Für jedes in den Antrag eingeschlossene Familienmitglied:

  • Gültiger Reisepass (alle Seiten, einschließlich leerer Seiten)

  • Kopie des Personalausweises (falls zutreffend)

  • Passfotos (gemäß den Anforderungen der zyprischen Einwanderungsbehörde)

2. Personenstandsdokumente

Ehepartner

  • Heiratsurkunde (mit Apostille / ministeriell beglaubigt & offiziell übersetzt)

  • Kopie des Reisepasses / Ausweises

  • Führungszeugnis (manchmal je nach Nationalität erforderlich)

Kinder unter 18 Jahren

  • Geburtsurkunde

  • Reisepasskopie

  • Sorgerechtsnachweis (falls zutreffend)

Kinder 18–25 Jahre (finanziell abhängig)

Alle folgenden Dokumente sind erforderlich:

  • Geburtsurkunde

  • Universitätsbescheinigung über VOLLZEITSTUDIUM

  • Nachweis der finanziellen Abhängigkeit vom Hauptantragsteller

  • Erklärung, dass sie unverheiratet sind

  • Reisepasskopie

Eltern des Hauptantragstellers oder Ehepartners

(Wenn in der erweiterten PR-Kategorie eingeschlossen)

  • Geburtsurkunde oder Verwandtschaftsnachweis

  • Reisepasskopie

  • Nachweis der Abhängigkeit vom Antragsteller (falls verlangt)

  • Zusätzlicher Einkommensnachweis (+8.000 € pro Elternteil)

3. Führungszeugnisse

Für Familienmitglieder ab 18 Jahren (je nach Nationalität):

  • Führungszeugnis aus:

    • dem Herkunftsland

    • dem Land des ständigen Wohnsitzes (falls unterschiedlich)

(Kinder unter 18 sind normalerweise ausgenommen, aber manche Nationalitäten müssen es vorlegen.)

4. Einkommensanforderungen

Nicht erforderlich für jedes Familienmitglied einzeln.

Wenn jedoch Eltern oder erwachsene Kinder eingeschlossen sind, muss der Hauptantragsteller einen Nachweis vorlegen über:

  • +5.000 € pro unterhaltsberechtigtem Kind

  • +8.000 € pro unterhaltsberechtigtem Elternteil

(Diese Beträge müssen mit den Finanzunterlagen des Hauptantragstellers belegt werden, nicht des Familienmitglieds.)

5. Krankenversicherung (falls erforderlich)

Einige Nationalitäten müssen für jedes Familienmitglied einreichen:

  • Private Krankenversicherung, die Folgendes abdeckt:

    • stationäre Behandlung

    • ambulante Behandlung

    • medizinische Notfälle

6. Erklärung zur Familienzusammensetzung

Erforderlich für alle eingeschlossenen Familienmitglieder:

Eine offizielle Liste mit:

  • Vollständigem Namen

  • Geburtsdatum

  • Reisepassnummer

  • Verwandtschaft zum Hauptantragsteller

Muss vom Hauptantragsteller unterschrieben werden.

7. Vollmacht (falls erforderlich)

Wenn die Unterlagen durch einen Anwalt oder Vertreter eingereicht werden:

  • Kann für jedes erwachsene Familienmitglied eine Vollmacht verlangt werden.

Rechte nach Erhalt der zyprischen Daueraufenthaltsgenehmigung (Regulation 6(2))

1. Lebenslanges Aufenthaltsrecht in Zypern

Die Daueraufenthaltsgenehmigung ist lebenslang gültig, solange die Bedingungen erfüllt werden.
Eine Verlängerung ist nicht erforderlich.

2. Visumfreie Einreise nach Zypern

Residenten können jederzeit ohne Visum nach Zypern einreisen, unabhängig von der Staatsangehörigkeit.

Sie können:

  • Frei einreisen

  • Beliebig lange bleiben

  • Die speziellen Residenten-Spuren am Flughafen nutzen

3. Recht, ganz- oder teilzeitlich in Zypern zu leben

PR-Inhaber können:

  • Dauerhaft in Zypern wohnen, oder

  • Nur gelegentlich besuchen (kein Mindestaufenthalt erforderlich)

Einzige Voraussetzung:

  • Zypern alle 2 Jahre einmal besuchen, um den PR-Status zu behalten.

4. Recht, Immobilien in Zypern zu besitzen

Dauerresidenten können:

  • Mehrere Immobilien besitzen

  • Wohn- und Gewerbeobjekte kaufen

  • In Miet- und Ferienimmobilien investieren

Es gibt keine Beschränkungen für Anzahl oder Typ der Immobilien nach Erhalt der PR.

5. Zugang zu Bildung

PR-Inhaber und ihre Kinder haben Zugang zu:

  • Staatlichen Schulen (kostenlos)

  • Privaten englischsprachigen Schulen

  • Internationalen Schulen

  • Universitäten in Zypern & der EU (teilweise mit EU-Studiengebühren)

6. Zugang zum Gesundheitssystem

Daueraufenthaltsberechtigte können:

  • Private Kliniken und Krankenhäuser nutzen

  • Öffentliches Gesundheitssystem nutzen (nach GESY-Registrierung und Beiträgen)

7. Recht, ein Unternehmen in Zypern zu gründen und zu besitzen

PR-Inhaber können:

  • Unternehmen registrieren

  • Aktien halten

  • Dividenden erhalten

  • Eigene Unternehmen führen

Hinweis: Erwerbstätigkeit als Arbeitnehmer ist unter Kategorie 6(2) nicht erlaubt.

8. Recht auf Antrag für den EU-Daueraufenthalt

Nach 5 Jahren tatsächlichem Aufenthalt in Zypern kann der Inhaber beantragen:

  • EU-Daueraufenthaltsstatus

Dies bietet erweiterte Rechte innerhalb der EU.

9. Recht, die Staatsbürgerschaft zu beantragen (optional)

Bei dauerhaftem Aufenthalt und Erfüllung der Bedingungen kann der Inhaber später die Einbürgerung beantragen.

Nicht automatisch — Wohnsitzanforderungen müssen erfüllt werden.

10. Recht für Familienmitglieder, in Zypern zu leben

Der Ehepartner und Kinder bis 25 Jahre haben dieselben Rechte:

  • In Zypern leben

  • In Zypern studieren

  • Visumfrei einreisen

  • PМ als Basis für zukünftige Migration nutzen

11. Recht auf ein sicheres EU-Umfeld

Zypern bietet:

  • Niedrige Kriminalität

  • Starke EU-Rechtsgarantien

  • Stabiles Bankensystem

  • Familienfreundlichen Lebensstil

12. Recht, außerhalb Zyperns zu arbeiten

PR-Inhaber können weiterhin:

  • Remote arbeiten

  • International Geschäfte betreiben

  • Im Ausland angestellt sein

Zypern schränkt Auslandseinkommen nicht ein.

