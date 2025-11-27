Dauerhafter Wohnsitz in Zypern durch Investition – Schnellverfahren | Neue Immobilie ab 300.000 € in Limassol & Paphos

Das Programm für den Erhalt der Daueraufenthaltsgenehmigung in Zypern – offiziell bekannt als Zypern Daueraufenthalt (Regulation 6(2)) – gehört zu den attraktivsten und zuverlässigsten EU-Programmen für eine Aufenthaltsgenehmigung durch Investition. Es bietet einen Schnellverfahren-Weg, um eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung in Zypern für Nicht-EU-Staatsangehörige und deren Familien zu erhalten. Durch eine Mindestinvestition von 300.000 € (zzgl. MwSt.) in eine neue Wohnimmobilie können Antragsteller eine lebenslange zyprische Daueraufenthaltsgenehmigung erhalten, wobei die Genehmigung in der Regel nach erfolgreicher Due-Diligence und Einreichung aller erforderlichen Unterlagen erteilt wird.
Dieses Programm ist ideal für Familien, die eine europäische Gesundheitsversorgung, Sicherheit, Bildung und einen langfristigen Lebensstandort in Europa suchen, ohne ganzjährig umsiedeln zu müssen. Inhaber der Daueraufenthaltsgenehmigung müssen Zypern mindestens alle zwei Jahre besuchen, die qualifizierende Immobilieninvestition aufrechterhalten und ein stabiles Jahreseinkommen aus dem Ausland nachweisen.
Warum Limassol und Paphos die besten Regionen für die zyprische Daueraufenthaltsgenehmigung sind
Limassol und Paphos gehören seit Jahren zu den beliebtesten Regionen für Investoren, die eine zyprische Daueraufenthaltsgenehmigung beantragen. Grund dafür sind die Lebensqualität, die Infrastruktur und die dynamischen Immobilienmärkte:
Limassol bietet ein modernes, kosmopolitisches Umfeld, luxuriöse Wohnhochhäuser an der Küste, hochwertige Marinas, internationale Schulen und eine starke Mietnachfrage. Die Stadt ist das führende Zentrum für Investoren, die erstklassige Immobilien für die zyprische Aufenthaltsgenehmigung, Geschäftschancen und EU-Standards suchen.
Paphos ist besonders beliebt bei Familien und Ruheständlern, die ein ruhiges mediterranes Leben, Strandimmobilien, erschwinglichen Luxus, hochwertige Neubauten und starkes langfristiges Wertsteigerungspotenzial bevorzugen. Viele Investoren im Rahmen des PR-Programms wählen Paphos wegen seines Klimas, seines Wertes und seines entspannten Lebensstils.
Wichtigste Vorteile des Programms für die zyprische Daueraufenthaltsgenehmigung
Lebenslange Daueraufenthaltsgenehmigung für die gesamte Familie (Ehepartner + Kinder unter 25 Jahren).
Möglichkeit, ein Unternehmen in Zypern zu besitzen und zu führen (Beschäftigung bei einem zyprischen Arbeitgeber ist im Rahmen des Investitionsweges eingeschränkt).
Keine Verpflichtung, dauerhaft in Zypern zu leben – ideal für Teilzeitwohnsitze oder zukünftige Umzugspläne.
Zugang zum EU-Bildungssystem, Gesundheitswesen, Finanzwesen und rechtlichen Schutz.
Möglichkeit, nach den gesetzlich vorgeschriebenen Aufenthaltsjahren die zyprische Staatsbürgerschaft durch Einbürgerung zu beantragen (nicht automatisch).
Investitionsmöglichkeiten in stark wachsenden Gebieten wie Limassol Marina, Zakaki, Germasogeia, Paphos Sea Caves und Kato Paphos.
Attraktives Non-Dom-Steuerregime für qualifizierte Personen.
Voraussetzungen (Regulation 6(2))
Um sich zu qualifizieren, müssen Antragsteller:
Eine neue Immobilie im Wert von mindestens 300.000 € + MwSt. von einem registrierten Entwickler erwerben.
Ein stabiles Jahreseinkommen aus dem Ausland nachweisen (Höhe abhängig von der Familiengröße).
Ein einwandfreies Führungszeugnis vorlegen und die üblichen Einwanderungsunterlagen bereitstellen.
Einen Teil der Investition vor Antragstellung einzahlen und die Immobilie behalten, um die Genehmigung zu sichern.
Zypern mindestens einmal alle 24 Monate besuchen.
Warum sich Investoren für dieses Programm entscheiden
Internationale Käufer aus dem Nahen Osten, Asien, dem Vereinigten Königreich, Russland, der Ukraine, Afrika und Europa wählen das zyprische Daueraufenthaltsprogramm aufgrund seiner Einfachheit, Geschwindigkeit und der Stärke des Immobilienmarktes. Die Kombination aus niedrigen Einstiegskosten, stabilen EU-Vorschriften, vorteilhaften steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten und einem sicheren mediterranen Lebensstil macht dieses Programm zu einer der stärksten Optionen für eine Aufenthaltsgenehmigung in Europa.
Ideal für Familien, Ruheständler & vermögende Investoren
Ob Familienumzug, Zweitwohnsitz, Ruhestandsplanung oder sichere EU-Aufenthaltsrechte – das zyprische Programm bietet eine langfristige Lösung, die durch Immobilienbesitz in einer der begehrtesten Küstenregionen Europas unterstützt wird.
Sowohl Limassol als auch Paphos bieten eine breite Auswahl an qualifizierenden Neubauimmobilien – von luxuriösen Apartments und Villen am Meer bis hin zu modernen Stadtresidenzen und Bergvillen – was den Prozess für Investoren, die eine Genehmigung gemäß Regulation 6(2) anstreben, besonders unkompliziert macht.
Investoren, die eine neue, Off-Plan oder sich im Bau befindliche Immobilie im Wert von mindestens 300.000 € + MwSt. in Limassol oder Paphos erwerben, qualifizieren sich für das Daueraufenthaltsprogramm Zyperns (Regulation 6(2)), das lebenslange Aufenthaltsrechte und zahlreiche Reise- und Lebensvorteile bietet, einschließlich visumfreier bzw. visumbefreiter Einreise nach Zypern.
Nach Erteilung der Permanent Residency Permit (PRP) erhalten der Investor und die anspruchsberechtigten Familienmitglieder das Recht auf:
1. Visumfreie (visumbefreite) Einreise nach Zypern
Daueraufenthaltsberechtigte können jederzeit frei nach Zypern einreisen, ohne:
ein Visum zu beantragen
eine vorherige Einreisegenehmigung einzuholen
zusätzliche Dokumente außer einem gültigen Reisepass vorzulegen
Dieses Recht gilt lebenslang, sofern die Aufenthaltsbedingungen eingehalten werden.
Weitere Reisevorteile nach Erhalt der PRP
2. Unbegrenzte Aufenthaltsdauer in Zypern
Inhaber der PRP können sich zeitlich unbegrenzt in Zypern aufhalten, ohne die Beschränkungen, die für Touristenvisa gelten.
3. Separate Fast-Track-Lanes bei Pass- & ID-Kontrolle (Flughäfen Zyperns)
Residenten profitieren von:
schnellerer Passkontrolle
Nutzung von lokalen/Nicht-Touristen-Schaltern
kürzeren Wartezeiten in der Hochsaison
4. Familienmitglieder erhalten ebenfalls visumfreie Einreise
Das Aufenthaltsrecht umfasst automatisch:
Ehepartner
Kinder unter 18 Jahren
Kinder bis 25 Jahre, wenn finanziell abhängig
in bestimmten Fällen Eltern des Antragstellers oder des Ehepartners
Alle eingeschlossenen Familienmitglieder erhalten die gleichen visumfreien Rechte.
5. Freiheit, jederzeit im Land zu wohnen
Daueraufenthaltsberechtigte können:
dauerhaft oder teilweise in Zypern leben
einen Zweitwohnsitz ohne Einschränkungen halten
unbegrenzt Zeit in Limassol, Paphos oder einem anderen Bezirk verbringen
Es besteht keine Mindestaufenthaltspflicht — nur die Pflicht, Zypern alle zwei Jahre einmal zu besuchen.
Lebensstilvorteile im Zusammenhang mit visumfreiem Aufenthalt
6. Freie Bewegung in Zypern für Immobilienverwaltung & Geschäftsaktivitäten
Investoren können frei:
ihre Immobilien verwalten
Bau- oder Renovierungsarbeiten überwachen
zusätzliche Immobilien kaufen
Unternehmen besitzen und führen (Eigentum erlaubt; Beschränkungen gelten nur für Anstellungsverhältnisse)
7. Möglichkeit des EU-Langzeitaufenthalts (nach 5 Jahren realem Aufenthalt)
Bei tatsächlichem Daueraufenthalt können PR-Inhaber beantragen:
EU-Langzeitaufenthalt
erweiterte Aufenthaltsrechte in der EU
(Nicht automatisch — erfordert echten Aufenthalt von 5 Jahren.)
Schlüsselvorteile für Investoren in Limassol & Paphos
8. Schnellverfahren
Beim Kauf einer Immobilie im Wert von 300.000 €+ profitieren Antragsteller von:
priorisierter Bearbeitung
vereinfachten Unterlagen
schnellerer Erteilung
9. Recht auf unbegrenzten Immobilienerwerb
Residenten dürfen:
weitere Wohn- und Gewerbeimmobilien erwerben
mehrere Immobilien besitzen
in langfristige Mietobjekte investieren
vom starken Markt in Limassol & Paphos profitieren
10. Sichere EU-Basis für die Familie
Visumfreier Zugang bedeutet:
jederzeitige Einreise ohne Planung
ein sicherer Zweitwohnsitz in der EU
schnelle Verfügbarkeit für Gesundheit, Schule oder Business
11. Zugang zum EU-Gesundheits-, Bildungs- und Bankensystem
PR + visumfreie Einreise ermöglichen Zugang zu:
öffentlichen und privaten Kliniken
internationalen Schulen
Universitäten
EU-weit verbundenen Bankensystemen
12. Langfristige Stabilität & Vermögensschutz
Zypern ist bekannt für:
stabilen Immobilienmarkt
starke Eigentumsgesetze
hohe Bauqualität
starke Mietnachfrage in Limassol & Paphos
Warum Limassol & Paphos Top-Destinationen sind
Limassol
kosmopolitischer Lebensstil
Marinas, Hochhäuser am Meer, Technologiezentren
internationaler Businessstandort
einer der stärksten Mietmärkte in der EU
Paphos
ruhiges mediterranes Leben
Villen am Meer, Golfresorts, Naturgebiete
ideal für Familien & Senioren
hohe Nachfrage nach Langzeit- & Ferienvermietung
Fazit
Der Kauf einer neuen Immobilie im Wert von 300.000 €+ in Limassol oder Paphos ermöglicht Investoren die Teilnahme am Permanent Residency Program, das bietet:
visumfreie Einreise
lebenslanges Aufenthaltsrecht
Einbeziehung der Familie
sichere Immobilieninvestition
europäischen Lebensstandard
Zypern gehört zu den attraktivsten Zielen in Europa für Aufenthaltsrechte durch Investition.
Anforderungen an Antragsteller für das Ständige Aufenthaltsprogramm Zyperns (Regulation 6(2))
Um sich für den ständigen Aufenthalt (PR) in Zypern gemäß Regulation 6(2) zu qualifizieren, müssen Antragsteller ALLE der folgenden Kriterien erfüllen:
1. Qualifizierende Investition in Immobilien (mindestens 300.000 € + MwSt.)
Der Antragsteller muss eine NEUE Wohnimmobilie (kein Wiederverkauf) im Wert von:
Mindestens 300.000 € + MwSt.
kaufen.
Die Immobilie muss:
Neu, off-plan oder im Bau sein
Direkt von einem registrierten Bauträger gekauft werden
Über legale Bankkanäle aus dem Ausland bezahlt werden
Mit einem vom Grundbuchamt eingereichten Kaufvertrag unterstützt werden
Einen Zahlungsnachweis von mindestens 200.000 € + MwSt. vor Antragstellung enthalten
Zusätzliche Hinweise:
Eine oder zwei Einheiten können kombiniert werden
Gewerbeimmobilien qualifizieren sich in der Regel nicht
Die Investition muss gehalten werden, um den PR-Status zu behalten
2. Sauberes Führungszeugnis
Alle volljährigen Antragsteller müssen:
Ein Führungszeugnis aus ihrem Heimatland
Und eine Erklärung, dass sie nicht international gesucht werden
vorlegen.
3. Sicheres und stabiles Jahreseinkommen aus dem Ausland
Der Antragsteller muss Einkommen nachweisen, das außerhalb Zyperns verdient wurde:
Gehalt
Geschäftseinkünfte
Dividenden
Mieteinnahmen
Renten
Einkommensanforderungen:
30.000 € jährlich für den Hauptantragsteller
+ 5.000 € jährlich pro unterhaltsberechtigtem Kind
+ 8.000 € jährlich pro unterhaltsberechtigtem Elternteil
Das Einkommen muss aus dem Ausland stammen, mit wenigen Ausnahmen.
4. Nachweis finanzieller Stabilität
Erforderlich sind:
Finanzielle Fähigkeit zur Unterstützung der Familie
Stabile finanzielle Verhältnisse
Bankauszüge mit Nachweis legaler Herkunft
5. Feste Adresse in Zypern
Die gekaufte Immobilie muss:
Für den Antragsteller und die Familie geeignet sein
Als Wohnsitz dienen (voll oder teilweise)
Ein dauerhafter Aufenthalt ist nicht erforderlich, aber ein Besuch alle 2 Jahre ist Pflicht.
6. Krankenversicherung (falls erforderlich)
Manchmal erforderlich:
Private Krankenversicherung mit Gültigkeit in Zypern
7. Erklärung, dass keine Beschäftigung in Zypern erfolgt
Antragsteller müssen bestätigen:
Nicht als Arbeitnehmer in Zypern tätig zu sein
Eigentum und Geschäftsführung sind erlaubt, aber keine Anstellung
8. Familienmitglieder – Anforderungen
Ehepartner
Heiratsurkunde
Führungszeugnis möglich
Kinder unter 18
Geburtsurkunden
Kinder 18–25 (abhängig)
Erforderlich:
Nachweis des Vollzeitstudiums ODER
Finanzielle Abhängigkeit
Unverheiratet
Eltern oder Schwiegereltern
Unter erweiterten Kategorien möglich
Zusatzeinkommen: +8.000 € pro Person
9. Pflichtbesuch alle zwei Jahre
Der PR-Status erlischt, wenn:
Der Antragsteller oder Erwachsene der Familie Zypern nicht mindestens alle 2 Jahre besuchen
10. Erforderliche Unterlagen
Passkopien
Geburts-/Heiratsurkunden
Kaufvertrag + Zahlungsnachweise
Führungszeugnis
Einkommens- und Banknachweise
Lebenslauf
Familienerklärung
Krankenversicherung (falls erforderlich)
Eigentumsunterlagen
Zusammenfassung – Was zwingend erforderlich ist
300.000 € + MwSt. NEUE Immobilie in Zypern
Mindestens 200.000 € bezahlt vor Antrag
Einkommen aus dem Ausland: 30.000 € + Angehörige
Führungszeugnis
Finanzielle Stabilität
Besuch alle 2 Jahre
Keine Anstellung in Zypern
Erforderliche Dokumente für das Ständige Aufenthaltsprogramm Zyperns (Regulation 6(2))
Um erfolgreich einen Antrag auf den Daueraufenthalt in Zypern zu stellen, müssen Antragsteller folgende Unterlagen einreichen:
1. Persönliche Identitätsdokumente
Gültiger Reisepass (alle Seiten, einschließlich leerer Seiten)
Kopien von Personalausweisen (falls zutreffend)
Passfotos (gemäß zyprischen Immigrationsstandards)
2. Familienstandsunterlagen
(für Ehepartner und Kinder, die im Antrag enthalten sind)
Heiratsurkunde
Geburtsurkunden aller Kinder
Namensänderungsurkunden (falls zutreffend)
Nachweis der Abhängigkeit für erwachsene Kinder (18–25):
Immatrikulationsbescheinigung der Universität (Vollzeitstudium)
Nachweis der finanziellen Abhängigkeit
Erklärung, dass sie unverheiratet sind
Hinweis: Alle ausländischen Dokumente müssen apostilliert oder durch das Außenministerium beglaubigt und offiziell ins Griechische oder Englische übersetzt werden.
3. Führungszeugnisse
Für Hauptantragsteller und erwachsene Familienangehörige:
Polizeiliches Führungszeugnis aus:
dem Herkunftsland
dem Land des ständigen Wohnsitzes (falls unterschiedlich)
4. Immobilienkaufunterlagen (Investition 300.000 € + MwSt.)
Unterzeichneter Kaufvertrag für die neue Immobilie
Beim zyprischen Grundbuchamt eingereichter Kaufvertrag
Zahlungsbelege über mindestens 200.000 € + MwSt.
Banküberweisungsbestätigungen, die belegen, dass Gelder aus dem Ausland stammen
Immobilienbroschüre / Baupläne (falls erforderlich)
Registrierungsdokumente des Entwicklers (falls angefordert)
5. Nachweise über Einkommen aus dem Ausland
Der Antragsteller muss Einkommen nachweisen, das außerhalb Zyperns erzielt wurde:
Einkommensbescheinigung / Steuererklärungen
Arbeitsbestätigung mit Angaben zum Gehalt (falls angestellt)
Geprüfte Jahresabschlüsse (bei Selbstständigen oder Geschäftsinhabern)
Dividendennachweise
Mietverträge + Kontoauszüge
Rentenbescheide (für Rentner)
Einkommensanforderungen:
30.000 € jährlich für den Hauptantragsteller
+ 5.000 € jährlich pro abhängigem Kind
+ 8.000 € jährlich pro abhängigem Elternteil
6. Bank- und Finanzunterlagen
Aktuelle Kontoauszüge (3–12 Monate)
Nachweis über Ersparnisse
Nachweis der rechtmäßigen Herkunft der Mittel
Eidesstattliche Erklärung zur finanziellen Unterstützung (falls erforderlich)
Referenzschreiben einer ausländischen Bank (manchmal verlangt)
7. Nachweis der Wohnadresse in Zypern
Unterzeichneter Immobilienkaufvertrag (Wohnsitz)
Strom-/Wasserrechnung (falls verfügbar)
Bestätigung des Bauträgers (falls die Immobilie im Bau oder off-plan ist)
8. Krankenversicherung (falls erforderlich)
Einige Nationalitäten müssen einreichen:
Private Krankenversicherung mit Deckung für:
Stationäre Versorgung
Ambulante Versorgung
Medizinische Notfälle
9. Von den zyprischen Behörden verlangte Erklärungen
Erklärung der Nichtbeschäftigung in Zypern
(Der Antragsteller bestätigt, dass er nicht bei einem zyprischen Arbeitgeber angestellt sein wird)
Familienzusammensetzungserklärung
(Namen, Geburtsdaten, Verwandtschaftsverhältnis)
10. Lebenslauf (CV)
Für Hauptantragsteller und Ehepartner:
Enthält:
Ausbildung
Beruflicher Werdegang
Geschäftstätigkeiten
Aktuelle Position
11. Zusätzliche Dokumente (fallabhängig)
Die Behörden können anfordern:
Steuerbescheinigungen
Firmenregistrierungsdokumente (falls der Antragsteller Unternehmen im Ausland besitzt)
Studiennachweise oder Stipendien für abhängige Kinder
Nachweis der Aufrechterhaltung der Investition (nach Genehmigung)
Zusammenfassung – Pflichtunterlagen
IDENTITÄT
Reisepass + Fotos
Personalausweiskopien
FAMILIENSTAND
Heiratsurkunde
Geburtsurkunden
Studiennachweis (falls zutreffend)
FÜHRUNGSZEUGNIS
Polizeiliches Führungszeugnis
IMMOBILIENKAUF
Kaufvertrag (nur neue Immobilie)
Einreichungsnachweis (Grundbuch)
Nachweis über 200.000 € + MwSt. Zahlung
Banküberweisungsnachweise
FINANZEN
Einkommensnachweise
Kontoauszüge
Nachweise der Herkunft der Mittel
SONSTIGES
Erklärung der Nichtbeschäftigung
CV
Krankenversicherung (falls erforderlich)
Familienerklärung
1. Reisepass & Identitätsdokumente
Für jedes in den Antrag eingeschlossene Familienmitglied:
Gültiger Reisepass (alle Seiten, einschließlich leerer Seiten)
Kopie des Personalausweises (falls zutreffend)
Passfotos (gemäß den Anforderungen der zyprischen Einwanderungsbehörde)
2. Personenstandsdokumente
Ehepartner
Heiratsurkunde (mit Apostille / ministeriell beglaubigt & offiziell übersetzt)
Kopie des Reisepasses / Ausweises
Führungszeugnis (manchmal je nach Nationalität erforderlich)
Kinder unter 18 Jahren
Geburtsurkunde
Reisepasskopie
Sorgerechtsnachweis (falls zutreffend)
Kinder 18–25 Jahre (finanziell abhängig)
Alle folgenden Dokumente sind erforderlich:
Geburtsurkunde
Universitätsbescheinigung über VOLLZEITSTUDIUM
Nachweis der finanziellen Abhängigkeit vom Hauptantragsteller
Erklärung, dass sie unverheiratet sind
Reisepasskopie
Eltern des Hauptantragstellers oder Ehepartners
(Wenn in der erweiterten PR-Kategorie eingeschlossen)
Geburtsurkunde oder Verwandtschaftsnachweis
Reisepasskopie
Nachweis der Abhängigkeit vom Antragsteller (falls verlangt)
Zusätzlicher Einkommensnachweis (+8.000 € pro Elternteil)
3. Führungszeugnisse
Für Familienmitglieder ab 18 Jahren (je nach Nationalität):
Führungszeugnis aus:
dem Herkunftsland
dem Land des ständigen Wohnsitzes (falls unterschiedlich)
(Kinder unter 18 sind normalerweise ausgenommen, aber manche Nationalitäten müssen es vorlegen.)
4. Einkommensanforderungen
Nicht erforderlich für jedes Familienmitglied einzeln.
Wenn jedoch Eltern oder erwachsene Kinder eingeschlossen sind, muss der Hauptantragsteller einen Nachweis vorlegen über:
+5.000 € pro unterhaltsberechtigtem Kind
+8.000 € pro unterhaltsberechtigtem Elternteil
(Diese Beträge müssen mit den Finanzunterlagen des Hauptantragstellers belegt werden, nicht des Familienmitglieds.)
5. Krankenversicherung (falls erforderlich)
Einige Nationalitäten müssen für jedes Familienmitglied einreichen:
Private Krankenversicherung, die Folgendes abdeckt:
stationäre Behandlung
ambulante Behandlung
medizinische Notfälle
6. Erklärung zur Familienzusammensetzung
Erforderlich für alle eingeschlossenen Familienmitglieder:
Eine offizielle Liste mit:
Vollständigem Namen
Geburtsdatum
Reisepassnummer
Verwandtschaft zum Hauptantragsteller
Muss vom Hauptantragsteller unterschrieben werden.
7. Vollmacht (falls erforderlich)
Wenn die Unterlagen durch einen Anwalt oder Vertreter eingereicht werden:
Kann für jedes erwachsene Familienmitglied eine Vollmacht verlangt werden.
Rechte nach Erhalt der zyprischen Daueraufenthaltsgenehmigung (Regulation 6(2))
1. Lebenslanges Aufenthaltsrecht in Zypern
Die Daueraufenthaltsgenehmigung ist lebenslang gültig, solange die Bedingungen erfüllt werden.
Eine Verlängerung ist nicht erforderlich.
2. Visumfreie Einreise nach Zypern
Residenten können jederzeit ohne Visum nach Zypern einreisen, unabhängig von der Staatsangehörigkeit.
Sie können:
Frei einreisen
Beliebig lange bleiben
Die speziellen Residenten-Spuren am Flughafen nutzen
3. Recht, ganz- oder teilzeitlich in Zypern zu leben
PR-Inhaber können:
Dauerhaft in Zypern wohnen, oder
Nur gelegentlich besuchen (kein Mindestaufenthalt erforderlich)
Einzige Voraussetzung:
Zypern alle 2 Jahre einmal besuchen, um den PR-Status zu behalten.
4. Recht, Immobilien in Zypern zu besitzen
Dauerresidenten können:
Mehrere Immobilien besitzen
Wohn- und Gewerbeobjekte kaufen
In Miet- und Ferienimmobilien investieren
Es gibt keine Beschränkungen für Anzahl oder Typ der Immobilien nach Erhalt der PR.
5. Zugang zu Bildung
PR-Inhaber und ihre Kinder haben Zugang zu:
Staatlichen Schulen (kostenlos)
Privaten englischsprachigen Schulen
Internationalen Schulen
Universitäten in Zypern & der EU (teilweise mit EU-Studiengebühren)
6. Zugang zum Gesundheitssystem
Daueraufenthaltsberechtigte können:
Private Kliniken und Krankenhäuser nutzen
Öffentliches Gesundheitssystem nutzen (nach GESY-Registrierung und Beiträgen)
7. Recht, ein Unternehmen in Zypern zu gründen und zu besitzen
PR-Inhaber können:
Unternehmen registrieren
Aktien halten
Dividenden erhalten
Eigene Unternehmen führen
Hinweis: Erwerbstätigkeit als Arbeitnehmer ist unter Kategorie 6(2) nicht erlaubt.
8. Recht auf Antrag für den EU-Daueraufenthalt
Nach 5 Jahren tatsächlichem Aufenthalt in Zypern kann der Inhaber beantragen:
EU-Daueraufenthaltsstatus
Dies bietet erweiterte Rechte innerhalb der EU.
9. Recht, die Staatsbürgerschaft zu beantragen (optional)
Bei dauerhaftem Aufenthalt und Erfüllung der Bedingungen kann der Inhaber später die Einbürgerung beantragen.
Nicht automatisch — Wohnsitzanforderungen müssen erfüllt werden.
10. Recht für Familienmitglieder, in Zypern zu leben
Der Ehepartner und Kinder bis 25 Jahre haben dieselben Rechte:
In Zypern leben
In Zypern studieren
Visumfrei einreisen
PМ als Basis für zukünftige Migration nutzen
11. Recht auf ein sicheres EU-Umfeld
Zypern bietet:
Niedrige Kriminalität
Starke EU-Rechtsgarantien
Stabiles Bankensystem
Familienfreundlichen Lebensstil
12. Recht, außerhalb Zyperns zu arbeiten
PR-Inhaber können weiterhin:
Remote arbeiten
International Geschäfte betreiben
Im Ausland angestellt sein
Zypern schränkt Auslandseinkommen nicht ein.