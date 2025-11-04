Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Demos Polis Chrysochous
  4. Wohnimmobilien
  5. Bungalow
  6. Meerblick

Bungalows am Meer in Demos Polis Chrysochous, Zypern

3 immobilienobjekte total found
Bungalow in Neo Chorio, Zypern
Bungalow
Neo Chorio, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
For sale is a charming bungalow located in the picturesque village of Latchi. This stunning …
$603,829
Bungalow in Polis, Zypern
Bungalow
Polis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
For sale: This modern, key ready bungalow in beautiful Polis Chrysochous offers the perfect …
$406,423
Bungalow in Polis, Zypern
Bungalow
Polis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
For sale: This modern, key ready bungalow in beautiful Polis Chrysochous offers the perfect …
$402,798
Immobilienangaben in Demos Polis Chrysochous, Zypern

