Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Demos Polis Chrysochous
  4. Wohnimmobilien
  5. Bungalow
  6. Garten

Bungalow mit Garten kaufen in Demos Polis Chrysochous, Zypern

Bungalow Löschen
Alles löschen
6 immobilienobjekte total found
Bungalow in Pomos, Zypern
Bungalow
Pomos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
A contemporary styled bungalow offering open floor plans with dramatic views in every direct…
$532,252
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Nea Dhimmata, Zypern
Bungalow
Nea Dhimmata, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Traditional, 4 bedroom house built in1955 located in the ideal center of Nea Dimmata village…
$342,557
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Nea Dhimmata, Zypern
Bungalow
Nea Dhimmata, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
A great opportunity to purchase a property in one of the most prestige areas of Cyprus!!!Thi…
$580,605
Eine Anfrage stellen
Tut TravelTut Travel
Bungalow in Pomos, Zypern
Bungalow
Pomos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
A contemporary styled bungalow offering open floor plans with dramatic views in every direct…
$537,042
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Polis, Zypern
Bungalow
Polis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
For sale: This modern, key ready bungalow in beautiful Polis Chrysochous offers the perfect …
$406,423
Eine Anfrage stellen
Bungalow in Polis, Zypern
Bungalow
Polis, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
For sale: This modern, key ready bungalow in beautiful Polis Chrysochous offers the perfect …
$402,798
Eine Anfrage stellen
Estate Service 24Estate Service 24

Immobilienangaben in Demos Polis Chrysochous, Zypern

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen