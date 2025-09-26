Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Agia Napa Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Garage

Villen mit Garage in Agia Napa Municipality, Zypern

Agia Napa
44
1 immobilienobjekt total found
Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 601 m²
Zum Verkauf: 5-Zimmer-Villa in der exklusiven Pliades-Entwicklung, Ayia Thekla, nur wenige S…
$1,77M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Agia Napa Municipality, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen