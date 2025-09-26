Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Agia Napa Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Agia Napa Municipality, Zypern

Agia Napa
116
2 immobilienobjekte total found
Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 601 m²
Zum Verkauf: 5-Zimmer-Villa in der exklusiven Pliades-Entwicklung, Ayia Thekla, nur wenige S…
$1,77M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Villa in Agia Napa, Zypern
Villa
Agia Napa, Zypern
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 773 m²
Zu verkaufen: 5-Zimmer-Villa in Ionion Seafront Villas, Ayia Napa.Diese Villa bietet elegant…
$1,94M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Verein
BitProperty
Sprachen
English, Русский
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Agia Napa Municipality

villen

Immobilienangaben in Agia Napa Municipality, Zypern

mit Garage
mit Garten
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen