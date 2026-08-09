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Gewerbeimmobilien in Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien

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Split
17
Grad Makarska
22
Grad Split
27
Trau
13
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104 immobilienobjekte total found
Hotel 288 m² in Jelsa, Kroatien
Hotel 288 m²
Jelsa, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 288 m²
Günstiges Gästehaus in Ivan Dolac, Hvar, mit Meerblick! Dieses bemerkenswerte Anwesen liegt …
$686,190
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Hotel 364 m² in Almissa, Kroatien
Hotel 364 m²
Almissa, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 364 m²
Haus mit drei Wohnungen, Garage, Terrassen und fantastischem Meerblick an der Riviera von Om…
$857,738
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Hotel 420 m² in Makarska, Kroatien
Hotel 420 m²
Makarska, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 420 m²
Wunderschönes Gästehaus mitten im Stadtzentrum. Die Villa hat eine Gesamtfläche von 420 m2 u…
$1,46M
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TekceTekce
Hotel 494 m² in Grad Split, Kroatien
Hotel 494 m²
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 11
Fläche 494 m²
Ein atemberaubendes Hotel in einer der begehrtesten Gegenden von Split, nur 5 Gehminuten vom…
$2,97M
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Hotel 140 m² in Makarska, Kroatien
Hotel 140 m²
Makarska, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Anwesen in der 1. Reihe zum Meer im Dorf Zivogosce, Makarska Riviera! Dieses kompakte, dire…
Preis auf Anfrage
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Hotel 399 m² in Opcina Selca, Kroatien
Hotel 399 m²
Opcina Selca, Kroatien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 399 m²
Ein Steingebäude mit einem Schwimmbad auf der ersten Linie des Meeres auf der Insel Brac in …
$1,56M
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Hotel 450 m² in Grad Supetar, Kroatien
Hotel 450 m²
Grad Supetar, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 450 m²
Preis gesunken! Der alte Preis betrug 1.650.000 EUR, der neue Preis beträgt 1.500.000 EUR!Di…
$1,71M
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Hotel 690 m² in Grad Split, Kroatien
Hotel 690 m²
Grad Split, Kroatien
Fläche 690 m²
Eine außergewöhnliche Investitionsmöglichkeit erwartet Sie im Herzen von Split – eine Touris…
$5,15M
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Hotel 330 m² in Trau, Kroatien
Hotel 330 m²
Trau, Kroatien
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 330 m²
Wunderschönes Apart-Haus auf der sonnigen Südseite der Halbinsel Čiovo in der ruhigen Bucht …
$1,15M
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Hotel 336 m² in Makarska, Kroatien
Hotel 336 m²
Makarska, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 336 m²
Im absoluten Herzen von Makarska, in einer außergewöhnlich gefragten und selten verfügbaren …
$1,49M
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Hotel 300 m² in Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Hotel 300 m²
Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 300 m²
Rabatt!Der alte Preis betrug 1.700.000 EUR, der neue Preis beträgt 1.250.000 EUR!Außergewöhn…
$1,44M
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Hotel 429 m² in Necujam, Kroatien
Hotel 429 m²
Necujam, Kroatien
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 429 m²
Wunderschönes 3-Sterne-Appartementhaus auf der Insel Solta, nur 150 Meter vom Meer entfernt,…
$1,01M
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Hotel 370 m² in Trau, Kroatien
Hotel 370 m²
Trau, Kroatien
Schlafräume 14
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 370 m²
Nur 110 Meter vom kristallklaren Wasser der Adria entfernt, auf der bezaubernden Insel Čiovo…
$1,49M
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Hotel 160 m² in Grad Split, Kroatien
Hotel 160 m²
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 160 m²
Der Preis sank von 1.990.000 Euro auf 1.700.000 Euro! Dieses atemberaubende Boutique-Anwesen…
Preis auf Anfrage
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Hotel 411 m² in Strozanac Donji, Kroatien
Hotel 411 m²
Strozanac Donji, Kroatien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 411 m²
Diese luxuriöse Strandimmobilie befindet sich in erster Reihe am Meer, direkt an der Adriakü…
$5,15M
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Hotel 292 m² in Makarska, Kroatien
Hotel 292 m²
Makarska, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 292 m²
Das kürzlich erbaute moderne Gebäude mit insgesamt 5 Apartments befindet sich in einer der r…
$923,020
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Hotel 460 m² in Trau, Kroatien
Hotel 460 m²
Trau, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 460 m²
Der Preis ging von 750 000 Euro auf 700 000 Euro zurück! Apart-Hotel für 6 Apartments mit Sw…
$1,21M
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Hotel 6 800 m² in Makarska, Kroatien
Hotel 6 800 m²
Makarska, Kroatien
Schlafräume 90
Anzahl der Badezimmer 90
Fläche 6 800 m²
Diese erstklassige Küstengastgewerbeentwicklung an der bosnischen Adriaküste stellt eine ein…
$20,59M
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Hotel 183 m² in Pisak, Kroatien
Hotel 183 m²
Pisak, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 183 m²
Ein freistehendes Haus zum Verkauf in Omiš, Pisak, mit einer Wohnfläche von etwa 183 m², ver…
$743,373
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Hotel in Grad Split, Kroatien
Hotel
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 13
Anzahl der Badezimmer 13
Top-Angebot!!! Hotel zum Verkauf im Zentrum von Split, nur 200 Meter vom Diokletianpalast un…
$2,82M
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Hotel 170 m² in Grad Split, Kroatien
Hotel 170 m²
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 170 m²
Luxuriöses Boutique-Hotel zum Verkauf in der Altstadt von Split – Exklusive UNESCO-Immobilie…
Preis auf Anfrage
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Hotel 496 m² in Necujam, Kroatien
Hotel 496 m²
Necujam, Kroatien
Fläche 496 m²
Einzigartiges Hotel in 1. Linie zur Modernisierung auf der Insel Solta! Dieses einzigartige…
$2,29M
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Hotel 507 m² in Makarska, Kroatien
Hotel 507 m²
Makarska, Kroatien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 507 m²
Eine außergewöhnliche Touristenanlage am Meer in Zaostrog an der Makarska Riviera, 1. Reihe …
$1,83M
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Hotel 317 m² in Almissa, Kroatien
Hotel 317 m²
Almissa, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 317 m²
Ein voll möbliertes Haus zum Verkauf in einer äußerst attraktiven Lage, nur 100 Meter vom St…
$1,09M
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Hotel 720 m² in Opcina Podgora, Kroatien
Hotel 720 m²
Opcina Podgora, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 720 m²
Ein modernes, kürzlich erbautes Apartmenthaus mit vier Apartments, Pool und Fitnessraum befi…
$957,633
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Hotel 900 m² in Bol, Kroatien
Hotel 900 m²
Bol, Kroatien
Schlafräume 20
Anzahl der Badezimmer 20
Fläche 900 m²
In einer der beliebtesten Tourismusdestinationen Kroatiens, in der Stadt Bol, die für die Go…
$2,31M
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Hotel 299 m² in Trau, Kroatien
Hotel 299 m²
Trau, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 299 m²
Apart-Haus mit 5 Apartments nur 30 Meter vom Strand von Slatina auf der Ciovo-Halbinsel (zwe…
$749,954
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Hotel 469 m² in Grad Supetar, Kroatien
Hotel 469 m²
Grad Supetar, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 469 m²
Großartige touristische Immobilie auf der Insel Brac, im beliebten Supetar, das durch eine r…
$771,964
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Hotel in Grad Split, Kroatien
Hotel
Grad Split, Kroatien
Schlafräume 14
Anzahl der Badezimmer 14
Ausgezeichnetes Hotel der 4-Sterne-Kategorie im Zentrum von Split! Vorteilhafte Lage! Das Ho…
$4,62M
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Hotel 800 m² in Makarska, Kroatien
Hotel 800 m²
Makarska, Kroatien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 800 m²
Herrliches Hotel am Wasser an der Makarska Riviera inmitten von Pinien am Strand! Es gibt ei…
$3,23M
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Eigenschaftstypen in Gespanschaft Split-Dalmatien

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