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Split
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Geschäft 112 m² in Grad Split, Kroatien
Geschäft 112 m²
Grad Split, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 112 m²
Split, City, im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses befindet sich eine Gewerbefläche…
$516,755
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Geschäft 41 m² in Grad Split, Kroatien
Geschäft 41 m²
Grad Split, Kroatien
Zimmer 1
Fläche 41 m²
Bürofläche 41 m2 und Außenbereich / Terrasse 29 m2 Ein etabliertes Café in einem Geschäftsh…
$230,694
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Geschäft 60 m² in Grad Split, Kroatien
Geschäft 60 m²
Grad Split, Kroatien
Zimmer 1
Fläche 60 m²
SPLIT, MANUŠGewerbefläche im Erdgeschoss, 60 m2, mit Außenfenster zur Straße. Die Lage ist s…
$253,763
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TekceTekce
Geschäft 50 m² in Grad Split, Kroatien
Geschäft 50 m²
Grad Split, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 50 m²
Split, City, Bürofläche im Stadtzentrum mit Schaufenster, 42,46 m2 im Erdgeschoss eines Gesc…
$749,756
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Eigenschaftstypen in Gespanschaft Split-Dalmatien

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