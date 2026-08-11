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Gewerbeimmobilien in Almissa, Kroatien

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10 immobilienobjekte total found
Hotel 300 m² in Marusici, Kroatien
Hotel 300 m²
Marusici, Kroatien
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 300 m²
In einer außergewöhnlichen Lage im malerischen Dorf Marušići an der Riviera von Omis befinde…
$854,307
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Hotel 374 m² in Almissa, Kroatien
Hotel 374 m²
Almissa, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 374 m²
Exklusive Investitionsmöglichkeit in erstklassiger Küstenlage von Omis, nur 180 Meter vom Me…
$1,94M
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Hotel 317 m² in Almissa, Kroatien
Hotel 317 m²
Almissa, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 317 m²
Ein voll möbliertes Haus zum Verkauf in einer äußerst attraktiven Lage, nur 100 Meter vom St…
$1,09M
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TekceTekce
Hotel 700 m² in Almissa, Kroatien
Hotel 700 m²
Almissa, Kroatien
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 700 m²
Supermodernes 5-Sterne-Luxushotel zum Verkauf an der Omis Riviera! Das Hotel liegt nur 100 M…
Preis auf Anfrage
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Hotel 1 036 m² in Almissa, Kroatien
Hotel 1 036 m²
Almissa, Kroatien
Schlafräume 18
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 036 m²
Luxuriöses Aparthaus mit 6 Apartments und Swimmingpool in einer ruhigen dalmatinischen Stadt…
Preis auf Anfrage
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Hotel 183 m² in Pisak, Kroatien
Hotel 183 m²
Pisak, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 183 m²
Ein freistehendes Haus zum Verkauf in Omiš, Pisak, mit einer Wohnfläche von etwa 183 m², ver…
$743,373
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Hotel 364 m² in Almissa, Kroatien
Hotel 364 m²
Almissa, Kroatien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 364 m²
Haus mit drei Wohnungen, Garage, Terrassen und fantastischem Meerblick an der Riviera von Om…
$857,738
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Hotel 368 m² in Almissa, Kroatien
Hotel 368 m²
Almissa, Kroatien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 368 m²
Apart-Haus in der ersten Meereslinie im Gebiet Dugi Rat/Krilo Jesenice an der Riviera von Om…
$813,411
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Hotel 1 078 m² in Almissa, Kroatien
Hotel 1 078 m²
Almissa, Kroatien
Schlafräume 21
Anzahl der Badezimmer 21
Fläche 1 078 m²
Pension in toller Lage in einer kleinen touristischen Stadt, nur 4 km vom Zentrum von Omiš e…
$4,04M
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Gewerbefläche 400 m² in Mimice, Kroatien
Gewerbefläche 400 m²
Mimice, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
In der kleinen Touristenstadt Medići an der Riviera von Omiš entsteht ein Geschäfts- und Woh…
$1,73M
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