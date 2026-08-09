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Restaurants in Gespanschaft Split-Dalmatien, Kroatien

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Restaurant, Café 200 m² in Trau, Kroatien
Restaurant, Café 200 m²
Trau, Kroatien
Zimmer 1
Fläche 200 m²
Trogir, Čiovo, Restaurant - Taverne von ca. 200 m2 (zwei Erdgeschossgebäude mit je ca. 100 m…
$1,38M
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Restaurant, Café 290 m² in Jelsa, Kroatien
Restaurant, Café 290 m²
Jelsa, Kroatien
Zimmer 8
Fläche 290 m²
Insel Hvar, Geschäftsräume - Restaurant am Riviera-Spaziergang, Innenfläche 290 m2 mit einem…
$1,04M
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