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Wohnungen mit Garage in Rijeka, Kroatien

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8 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Etagenzahl 2
Rijeka – Bivio Zum Verkauf steht die Wohnung Nr. 3, Typ 2 Schlafzimmer + Wohnzimmer, gelege…
$919,355
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 64 m²
Etagenzahl 4
ID CODE: 2932
$303,387
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 295 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht ein Penthouse im zweiten Stock eines modernen Neubaus mit insgesamt fünf W…
$2,07M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Etagenzahl 4
KANTRIDA RESIDENCE – wir präsentieren Ihnen mit Stolz einen luxuriösen Wohnkomplex im Bau, g…
$586,089
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht die Wohnung Nr. 2, Typ 2 Schlafzimmer + Wohnzimmer, gelegen im Erdgeschoss…
$861,896
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Etagenzahl 4
In einer ruhigen Lage im Stadtteil Zamet, umgeben von viel Grün, wird ein modernes Wohngebäu…
$354,548
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GrekodomGrekodom
Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Etagenzahl 2
Rijeka – Bivio Zum Verkauf steht die Wohnung Nr. 1, Typ 2 Schlafzimmer + Wohnzimmer, gelege…
$804,436
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 2540
$620,565
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Immobilienangaben in Rijeka, Kroatien

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