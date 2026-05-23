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Wohnungen am Meer in Rijeka, Kroatien

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1 Zimmer
11
2 Zimmer
20
3 Zimmer
20
4 Zimmer
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26 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Etagenzahl 4
In Škurinje steht eine Wohnung mit einer Gesamtfläche von 68,57 m² zum Verkauf, gelegen im v…
$238,458
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 139 m²
Etagenzahl 2
Rijeka – Luxuswohnung im zweiten Stock eines Neubaus mit 98,37 m2 Wohnfläche und einer überd…
$746,976
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 108 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 2960
$563,105
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Etagenzahl 2
Rijeka – Bivio Zum Verkauf steht die Wohnung Nr. 3, Typ 2 Schlafzimmer + Wohnzimmer, gelege…
$919,355
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 5 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Etagenzahl 5
Zum Verkauf steht eine geräumige und helle Wohnung im Herzen von Rijeka, nur 30 Meter vom Ko…
$256,270
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Etagenzahl 4
In unmittelbarer Nähe des Zentrums von Rijeka befindet sich eine Wohnung, die sorgfältig in …
$451,633
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Wohnung 1 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 116 m²
Rijeka – Exklusive Wohnung im Stadtzentrum, direkt am Meer, neben der zukünftigen ACI Marina…
$543,569
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 6
In attraktiver Lage in Belvedere, nahe dem Zentrum von Rijeka, steht eine gepflegte und komp…
$280,403
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 295 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht ein Penthouse im zweiten Stock eines modernen Neubaus mit insgesamt fünf W…
$2,07M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
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Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Etagenzahl 4
KANTRIDA RESIDENCE – wir präsentieren Ihnen mit Stolz einen luxuriösen Wohnkomplex im Bau, g…
$586,089
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Etagenzahl 2
ijeka – Luxusapartment im ersten Stock eines Neubaus mit einer Gesamtfläche von 306 m2 mit G…
$689,516
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 5 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Zum Verkauf steht eine klassische Fünfzimmerwohnung von 140 m², gelegen in einer ruhigen Geg…
$356,250
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht eine komfortable Drei-Zimmer-Wohnung mit Wohnzimmer im zweiten Stock eines…
$333,266
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 91 m²
Etagenzahl 12
Zum Verkauf steht eine geräumige Drei-Zimmer-Wohnung mit Wohnzimmer, insgesamt 91 m², im zwe…
$333,266
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Zum Verkauf steht eine komplett möblierte Wohnung mit einer Gesamtfläche von 41 m² (35,5 m² …
$333,266
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Etagenzahl 9
In einer der begehrtesten Lagen Rijekas, in der Belvedere-Straße, steht eine außergewöhnlich…
$247,077
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 4
Wohnung zum Verkauf in Škurinje 60 m², Balkon mit Meerblick In ausgezeichneter und ruhiger…
$250,524
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Etagenzahl 2
Rijeka – Bivio Zum Verkauf steht die Wohnung Nr. 1, Typ 2 Schlafzimmer + Wohnzimmer, gelege…
$804,436
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Etagenzahl 21
Zum Verkauf steht eine geräumige und funktionale Wohnung mit einer Fläche von 87,57 m², gele…
$281,219
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
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Rijeka, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 156 m²
Etagenzahl 6
Zum Verkauf steht eine außergewöhnlich seltene und in jeder Hinsicht einzigartige Herrschaft…
$861,896
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 5 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 144 m²
Im Zentrum von Rijeka, in der Nähe des Rijeka-Marktes, bieten wir eine repräsentative, klass…
$458,528
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 2540
$620,565
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
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Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Etagenzahl 4
Eine moderne, voll ausgestattete Wohnung in Zamet, in einem Neubau von 2012, steht zur Vermi…
$632,057
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
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Rijeka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 257 m²
Etagenzahl 2
In ruhiger und familienfreundlicher Lage in Pehlin, in der Nähe aller Annehmlichkeiten des t…
$370,041
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
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Rijeka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 5
Zum Verkauf steht eine 3-Zimmer-Wohnung in attraktiver Lage in Sušak, mit Südwest-Ausrichtun…
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Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 2449
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Immobilienangaben in Rijeka, Kroatien

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