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Monatliche Miete für wohnungen mit Meerblick in Kroatien

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Rijeka
25
Stadt Sankt Jakobi
5
Opcina Viskovo
4
Grad Kastav
3
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34 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Etagenzahl 4
ID CODE: 2213
$937
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Etagenzahl 2
Kostrena – Maisonette-Wohnung mit Meerblick und Poolnutzung Diese Maisonette-Wohnung befind…
$1,609
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
In Opatija, im strengen Stadtzentrum, wird eine luxuriös eingerichtete Wohnung zur langfrist…
$3,448
pro Monat
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Icici, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Icici, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Zur langfristigen Miete steht eine geräumige 3-Zimmer-Wohnung im zweiten Stock eines Gebäude…
$2,069
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Etagenzahl 3
Kostrena, eine moderne, komplett eingerichtete Wohnung zur Miete, die sich im Untergeschoss …
$1,264
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Etagenzahl 2
Eine luxuriöse Drei-Zimmer-Wohnung mit 118 m² steht in Kostrena zur Vermietung. Die Wohnung …
$1,721
pro Monat
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Etagenzahl 1
Eine geräumige Wohnung steht zur langfristigen Miete im Stadtteil Srdoči zur Verfügung, gele…
$1,034
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 4
Eine luxuriöse Wohnung im Zentrum von Rijeka, in der Nähe des Theaters, steht zur Vermietung…
$2,298
pro Monat
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 213 m²
Etagenzahl 1
Es wird eine Doppelhaushälfte zur langfristigen Miete mit Meerblick angeboten. Die Villa bef…
$3,448
pro Monat
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Etagenzahl 2
Gornja Vežica – 2-Zimmer-Wohnung mit Wohnzimmer und Terrasse zur Miete Wir vermitteln die V…
$1,149
pro Monat
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 2345
$2,241
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sroki, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sroki, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
In einer ruhigen Gegend von Viškovo, in einem Neubau, steht eine moderne und funktionale 63 …
$804
pro Monat
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Krk, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Krk, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 2428
$1,322
pro Monat
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Grad Kastav, Kroatien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Grad Kastav, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Etagenzahl 2
In einem ruhigen und gepflegten Teil von Kastav, in einem Neubau mit A+-Energieausweis, steh…
$1,609
pro Monat
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Grad Kastav, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Grad Kastav, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Zur Miete steht eine äußerst geräumige und helle 110 m² große Wohnung in einem ruhigen und g…
$1,954
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Etagenzahl 5
Zu vermieten ist eine 76 m² große Zwei-Zimmer-Wohnung mit Wohnzimmer und Balkon im Herzen vo…
$1,724
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Etagenzahl 1
ID CODE: 2938
$1,609
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Lauran, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lauran, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Lovran, wir vermitteln die langfristige Vermietung einer modernen, brandneuen Wohnung mit wu…
$1,954
pro Monat
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 3089
$1,642
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Etagenzahl 3
In einem ruhigen Teil von Vojak, an einer gefragten Lage in der Nähe des Universitätscampus,…
$1,620
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Krk, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Krk, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 2427
$1,322
pro Monat
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
Eine luxuriöse Wohnung im ersten Stock einer zweistöckigen Villa in Martinkovac mit herrlich…
$2,295
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Etagenzahl 11
Wunderschön eingerichtete 2-Zimmer-Wohnung mit Wohnzimmer, 63 m² – komplett möbliert, neu re…
$1,149
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lauran, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lauran, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
In Lovran vermitteln wir eine moderne, brandneue Wohnung zur Langzeitmiete mit wunderschönem…
$2,528
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Marinici, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Marinici, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 135 m²
Voll ausgestattete und möblierte Wohnung mit 100 m² und einer großzügigen 30 m² großen Terra…
$1,322
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Marcelji, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Marcelji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Etagenzahl 3
Zum Angebot steht ein moderner und äußerst attraktiver Penthouse, gelegen in einem kleineren…
$1,758
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 4
Eine moderne, voll ausgestattete Wohnung in Zamet, in einem Neubau von 2012, steht zur Vermi…
$1,839
pro Monat
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Eine schöne, 61 m² große Wohnung in fußläufiger Entfernung zum Korzo steht zur Miete. Sie be…
$1,102
pro Monat
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
Eine luxuriöse Erdgeschosswohnung in einer zweistöckigen Villa in Martinkovac mit Swimmingpo…
$2,869
pro Monat
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Icici, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Icici, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Ičići, geräumige 3-Zimmer-Wohnung mit herrlichem Ausblick im 1. Stock eines modernen Gebäude…
$2,298
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Immobilienangaben in Kroatien

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