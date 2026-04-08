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Langfristige Miete von wohnungen in Rijeka, Kroatien

24 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 135 m²
Etagenzahl 1
Eine geräumige Wohnung steht zur langfristigen Miete im Stadtteil Srdoči zur Verfügung, gele…
$1,034
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
Etagenzahl 4
Zur langfristigen Vermietung: eine geräumige Wohnung von 104 m² mit zwei Bädern und zusätzli…
$1,609
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Etagenzahl 2
Im ruhigen und begehrten Belvederviertel steht eine komplett möblierte Wohnung mit 74 m² zur…
$804
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Etagenzahl 3
In einem ruhigen Teil von Vojak, an einer gefragten Lage in der Nähe des Universitätscampus,…
$1,620
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Etagenzahl 4
Zu vermieten: eine smarte, geräumige Zwei-Zimmer-Wohnung mit Wohnzimmer, 72 m² groß, gelegen…
$1,724
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 4
Eine luxuriöse Wohnung im Zentrum von Rijeka, in der Nähe des Theaters, steht zur Vermietung…
$2,298
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 5
ID CODE: 2366
$4,022
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Etagenzahl 5
Eine klassische Drei-Zimmer-Wohnung mit 74 m² steht zur Miete und befindet sich im dritten S…
$804
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 4
Eine moderne, voll ausgestattete Wohnung in Zamet, in einem Neubau von 2012, steht zur Vermi…
$1,839
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Eine schöne, 61 m² große Wohnung in fußläufiger Entfernung zum Korzo steht zur Miete. Sie be…
$1,102
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 118 m²
Etagenzahl 3
Zur Miete steht eine geräumige, vollständig eingerichtete 3-Zimmer-Wohnung mit Wohnzimmer (3…
$1,606
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
KANTRIDA – EIN-ZIMMER-WOHNUNG MIT WOHNZIMMER, 50 m² – LANGFRISTIGE MIETE Wir bieten eine Ei…
$1,839
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Etagenzahl 4
ID CODE: 2337
$1,379
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
ID CODE: 2345
$2,241
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Etagenzahl 5
Zu vermieten ist eine 76 m² große Zwei-Zimmer-Wohnung mit Wohnzimmer und Balkon im Herzen vo…
$1,724
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Fläche 65 m²
Etagenzahl 5
Rijeka, Stadtzentrum – Vollständig möblierte Wohnung zu vermieten Zur Vermietung steht eine …
$1,494
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Etagenzahl 4
Eine geräumige und komplett renovierte Wohnung im Herzen von Rijeka steht zur Vermietung. Di…
$2,298
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
Eine luxuriöse Wohnung im ersten Stock einer zweistöckigen Villa in Martinkovac mit herrlich…
$2,295
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
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Rijeka, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Etagenzahl 2
Gornja Vežica – 2-Zimmer-Wohnung mit Wohnzimmer und Terrasse zur Miete Wir vermitteln die V…
$1,149
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Etagenzahl 11
Wunderschön eingerichtete 2-Zimmer-Wohnung mit Wohnzimmer, 63 m² – komplett möbliert, neu re…
$1,149
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Etagenzahl 5
Eine komplett renovierte Dreizimmerwohnung im Zentrum von Rijeka, in attraktiver Lage, nur z…
$1,147
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 160 m²
Etagenzahl 1
Eine luxuriöse Erdgeschosswohnung in einer zweistöckigen Villa in Martinkovac mit Swimmingpo…
$2,869
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Rijeka, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Etagenzahl 4
In Rijeka wird eine moderne und hochwertig ausgestattete Wohnung im Stadtzentrum vermietet. …
$1,149
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Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
Im Gebiet von Brašćine wird eine komfortable Einzimmerwohnung mit großer Terrasse und Garten…
$919
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