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Langfristige Miete von wohnungen in Opcina Viskovo, Kroatien

3 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Sroki, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sroki, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
In einer ruhigen Gegend von Viškovo, in einem Neubau, steht eine moderne und funktionale 63 …
$804
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Marcelji, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Marcelji, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Etagenzahl 3
In Marčelji wird eine moderne 2-Zimmer-Wohnung mit 85 m² in ruhiger und grüner Umgebung zur …
$1,264
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Marinici, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Marinici, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 135 m²
Voll ausgestattete und möblierte Wohnung mit 100 m² und einer großzügigen 30 m² großen Terra…
$1,322
pro Monat
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