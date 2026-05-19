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Monatliche Miete für wohnungen mit Garage in Kroatien

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Rijeka
25
Stadt Sankt Jakobi
5
Opcina Viskovo
4
Grad Kastav
3
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10 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
In Opatija, im strengen Stadtzentrum, wird eine luxuriös eingerichtete Wohnung zur langfrist…
$3,448
pro Monat
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Icici, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Icici, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Zur langfristigen Miete steht eine geräumige 3-Zimmer-Wohnung im zweiten Stock eines Gebäude…
$2,069
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Fläche 65 m²
Etagenzahl 5
Rijeka, Stadtzentrum – Vollständig möblierte Wohnung zu vermieten Zur Vermietung steht eine …
$1,494
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Etagenzahl 2
Eine luxuriöse Drei-Zimmer-Wohnung mit 118 m² steht in Kostrena zur Vermietung. Die Wohnung …
$1,721
pro Monat
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 213 m²
Etagenzahl 1
Es wird eine Doppelhaushälfte zur langfristigen Miete mit Meerblick angeboten. Die Villa bef…
$3,448
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Etagenzahl 2
Gornja Vežica – 2-Zimmer-Wohnung mit Wohnzimmer und Terrasse zur Miete Wir vermitteln die V…
$1,149
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Etagenzahl 2
Eine luxuriöse Dreizimmerwohnung mit 118 m² steht in Kostrena zur Miete. Die Wohnung befinde…
$1,836
pro Monat
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Icici, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Icici, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Ičići, geräumige 3-Zimmer-Wohnung mit herrlichem Ausblick im 1. Stock eines modernen Gebäude…
$2,298
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Icici, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Icici, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt steht dieser geräumige Penthouse-Wohnung zur langfri…
$2,069
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rijeka, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rijeka, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Etagenzahl 4
Zu vermieten: eine smarte, geräumige Zwei-Zimmer-Wohnung mit Wohnzimmer, 72 m² groß, gelegen…
$1,724
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