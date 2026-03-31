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Langfristige Miete von wohnungen in Grad Kastav, Kroatien

3 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Grad Kastav, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Grad Kastav, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Zur Miete steht eine äußerst geräumige und helle 110 m² große Wohnung in einem ruhigen und g…
$1,954
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Grad Kastav, Kroatien
Wohnung 5 Schlafzimmer
Grad Kastav, Kroatien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
In einem ruhigen und gepflegten Teil von Kastav, in einem modernen Neubau mit A+-Energieausw…
$2,069
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Grad Kastav, Kroatien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Grad Kastav, Kroatien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Etagenzahl 2
In einem ruhigen und gepflegten Teil von Kastav, in einem Neubau mit A+-Energieausweis, steh…
$1,609
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