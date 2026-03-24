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Langfristige Miete von wohnungen in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien

5 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Icici, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Icici, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Zur langfristigen Miete steht eine geräumige 3-Zimmer-Wohnung im zweiten Stock eines Gebäude…
$2,069
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
In Opatija, nur 800 Meter vom Lipovica-Strand und weniger als 1 km vom Škrbići-Strand entfer…
$1,262
pro Monat
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Icici, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Icici, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Ičići, geräumige 3-Zimmer-Wohnung mit herrlichem Ausblick im 1. Stock eines modernen Gebäude…
$2,298
pro Monat
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Icici, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Icici, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Nur wenige Gehminuten vom Meer entfernt steht dieser geräumige Penthouse-Wohnung zur langfri…
$2,069
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Stadt Sankt Jakobi, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
In Opatija, im strengen Stadtzentrum, wird eine luxuriös eingerichtete Wohnung zur langfrist…
$3,448
pro Monat
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