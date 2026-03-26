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Langfristige Miete von wohnungen in Opcina Kostrena, Kroatien

10 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 213 m²
Etagenzahl 1
Es wird eine Doppelhaushälfte zur langfristigen Miete mit Meerblick angeboten. Die Villa bef…
$3,448
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
ID CODE: 2764
$1,034
pro Monat
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Etagenzahl 4
Eine 3-Zimmer-Wohnung mit 85 m² wird in Kostrena zur Miete angeboten. Die Wohnung befindet s…
$1,377
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Etagenzahl 2
Eine luxuriöse Drei-Zimmer-Wohnung mit 118 m² steht in Kostrena zur Vermietung. Die Wohnung …
$1,721
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Etagenzahl 1
ID CODE: 2938
$1,609
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 140 m²
Etagenzahl 2
In ruhiger Lage von Kostrena wird eine neu renovierte Wohnung in einem Neubau zur langfristi…
$2,528
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 69 m²
Etagenzahl 3
Kostrena, eine moderne, komplett eingerichtete Wohnung zur Miete, die sich im Untergeschoss …
$1,264
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Etagenzahl 2
Eine luxuriöse Dreizimmerwohnung mit 118 m² steht in Kostrena zur Miete. Die Wohnung befinde…
$1,836
pro Monat
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Etagenzahl 1
Eine wunderschöne Zweizimmerwohnung mit 55 m² steht in einer ruhigen Gegend von Kostrena, um…
$1,262
pro Monat
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kostrena, Kroatien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kostrena, Kroatien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Etagenzahl 2
Kostrena – Maisonette-Wohnung mit Meerblick und Poolnutzung Diese Maisonette-Wohnung befind…
$1,609
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