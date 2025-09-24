Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Stadt Zagreb
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Fertiges Geschäft

Business zum Verkauf in Stadt Zagreb, Kroatien

gewerbeimmobilien
126
restaurants
5
büros
5
anlageimmobilien
17
Zeig mehr
Fertiges Geschäft Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
READY BUSINESS in Stadt Zagreb, Kroatien
READY BUSINESS
Stadt Zagreb, Kroatien
Fertiges GeschäftGroßzügige Ausstellungshalle und Logistikzentrum in Zagreb, Kroatien! Zentr…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
READY BUSINESS in Stadt Zagreb, Kroatien
READY BUSINESS
Stadt Zagreb, Kroatien
Fertiges GeschäftEiner der größten Reifenverkäufer mit allen Filialen, Reifenlager und Reife…
$41,75M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen