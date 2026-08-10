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Gewerbeimmobilien in Stadt Zagreb, Kroatien

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108 immobilienobjekte total found
Hotel in Stadt Zagreb, Kroatien
Hotel
Stadt Zagreb, Kroatien
Schlafräume 62
Anzahl der Badezimmer 62
Ursprünglich in einem prächtigen Palast untergebracht, der sorgfältig in ein 5-Sterne-Refugi…
$39,87M
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Hotel 194 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Hotel 194 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 194 m²
Das zum Verkauf stehende Hostel im Stadtzentrum von Zagreb stellt eine ausgezeichnete Gelege…
$1,11M
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Hotel 400 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Hotel 400 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Schlafräume 12
Fläche 400 m²
Gut etabliertes Hostel in erstklassiger Lage in Zagreb! Zagreb, die Hauptstadt Kroatiens, is…
$1,71M
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TekceTekce
Geschäft 27 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Geschäft 27 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 1
Fläche 27 m²
Zagreb, Britanski Trg Neu renovierte Einraum-Bürofläche von 27,36 m2 im Untergeschoss eines…
$143,030
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Gewerbefläche 166 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Gewerbefläche 166 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Fläche 166 m²
I26930 Jakova Gotovca
$226,967
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Lager 1 100 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Lager 1 100 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 100 m²
www.biliskov.com  ID: 13946 Jankomir, Samoborska cesta Gewerbegebäude zu verkaufen – vorge…
$1,73M
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Gewerbefläche 150 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Gewerbefläche 150 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Fläche 150 m²
I22418
$453,933
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Restaurant, Café 334 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Restaurant, Café 334 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 12
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 334 m²
Ilica, in der Nähe der Frankopanska-Straße Geschäftsraum- Restaurant, Fläche von 333,80 m2 …
$842,033
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Büro 484 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Büro 484 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 10
Fläche 484 m²
www.biliskov.com ID: 14846Trešnjevka, Nova cestaVerkauf von repräsentativen Geschäftsräumen …
$1,67M
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Gewerbefläche 42 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Gewerbefläche 42 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Fläche 42 m²
I28872 Trg Ante Starčevića
$221,432
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Gewerbefläche 16 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Gewerbefläche 16 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Fläche 16 m²
I28908 Ribnička
$26,573
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Investition in Stadt Zagreb, Kroatien
Investition
Stadt Zagreb, Kroatien
ZAGREB, PANTOVČAK, INVESTMENT OPPORTUNITY IN A TOP LOCATION A house for sale in Rohbau condi…
Preis auf Anfrage
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Investition in Stadt Zagreb, Kroatien
Investition
Stadt Zagreb, Kroatien
I25326 Trsje
$930,009
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Gewerbefläche 316 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Gewerbefläche 316 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Fläche 316 m²
I25948 Ilica kod Cvjetnog trga
$830,365
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Investition in Stadt Zagreb, Kroatien
Investition
Stadt Zagreb, Kroatien
I28075 Pantovčak
$939,973
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Investition in Stadt Zagreb, Kroatien
Investition
Stadt Zagreb, Kroatien
I27149 Mariborska
$199,288
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Gewerbefläche 139 m² in Lucko, Kroatien
Gewerbefläche 139 m²
Lucko, Kroatien
Fläche 139 m²
I27737 Ivice Drmića
$359,825
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Gewerbefläche 17 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Gewerbefläche 17 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Fläche 17 m²
I29292 Maksimirsko naselje
$27,679
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Gewerbefläche 142 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Gewerbefläche 142 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Fläche 142 m²
SALES, BUSINESS SPACE, CENTER Commercial premises for sale in a residential and commercial b…
$938,407
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Investition in Lucko, Kroatien
Investition
Lucko, Kroatien
ZAGREB SOUTH, A BUSINESS HOTEL **** IN AN EXCELLENT LOCATIONThe hotel has 71 keys, a restaur…
$9,96M
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Gewerbefläche 4 270 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Gewerbefläche 4 270 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 20
Fläche 4 270 m²
www.biliskov.com ID 14428Zitnjak, Slavonska AlleeFreistehendes Bürogebäude, Neubau, Gesamtbr…
$5,76M
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Gewerbefläche 75 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Gewerbefläche 75 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Fläche 75 m²
I23610 Trešnjevka
$265,718
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Gewerbefläche 140 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Gewerbefläche 140 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Fläche 140 m²
I28477 Rudeška cesta
$885,723
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Gewerbefläche 600 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Gewerbefläche 600 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Fläche 600 m²
I29143 Centar
Preis auf Anfrage
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Büro 29 m² in Adamovec, Kroatien
Büro 29 m²
Adamovec, Kroatien
Zimmer 1
Fläche 29 m²
Zagreb, Sesvete Hervorragend gelegene Bürofläche von 29m2 im 1. Obergeschoss eines Geschäft…
$97,016
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Investition in Lucko, Kroatien
Investition
Lucko, Kroatien
I22073 Benkovačka cesta
Preis auf Anfrage
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Gewerbefläche 64 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Gewerbefläche 64 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 64 m²
www.biliskov.com ID: 14969-1Zagreb, SpanischWunderschön eingerichtete Geschäftsräume mit ein…
$311,437
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Gewerbefläche 139 m² in Adamovec, Kroatien
Gewerbefläche 139 m²
Adamovec, Kroatien
Fläche 139 m²
I25002 Dumovečki lug
$138,394
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Büro 305 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Büro 305 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 10
Fläche 305 m²
www.biliskov.com ID: 14649Trešnjevka, in der Nähe des MarktesDie Gewerbefläche mit einer Ges…
$911,242
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Geschäft 100 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Geschäft 100 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 6
Fläche 100 m²
Donji Grad, in der Nähe des Kneževo-ParksLuxuriös eingerichtete Bürofläche von 100 m2 im Unt…
$305,670
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