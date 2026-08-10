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Lagerräume in Stadt Zagreb, Kroatien

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3 immobilienobjekte total found
Lager 1 100 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Lager 1 100 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 100 m²
www.biliskov.com  ID: 13946 Jankomir, Samoborska cesta Gewerbegebäude zu verkaufen – vorge…
$1,73M
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Lager 555 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Lager 555 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 10
Fläche 555 m²
www.biliskov.com  ID: 13889 Voltino Gewerbeflächen auf drei Etagen mit einer Gesamtfläche …
$1,04M
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Lager 175 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Lager 175 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 1
Fläche 175 m²
Zagreb, Borovje Die Geschäftsfläche hat eine Größe von 175,21 m² und befindet sich im Erdge…
$707,077
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