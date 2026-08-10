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19 immobilienobjekte total found
Geschäft 27 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Geschäft 27 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 1
Fläche 27 m²
Zagreb, Britanski Trg Neu renovierte Einraum-Bürofläche von 27,36 m2 im Untergeschoss eines…
$143,030
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Geschäft 100 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Geschäft 100 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 6
Fläche 100 m²
Donji Grad, in der Nähe des Kneževo-ParksLuxuriös eingerichtete Bürofläche von 100 m2 im Unt…
$305,670
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Geschäft 94 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Geschäft 94 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
www.biliskov.com ID: 14354 Knežija, in der Nähe von Vjesnik Zweistöckiges Straßengrundstüc…
$242,229
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TekceTekce
Geschäft 128 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Geschäft 128 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 1
Fläche 128 m²
www.biliskov.com  ID: 14147 Maksimir, Kennedy-Platz Die Büroflächen mit einer Gesamtfläche…
$461,388
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Geschäft 109 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Geschäft 109 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 109 m²
www.biliskov.com ID -14724Kvaternik-PlatzGewerbefläche - Lokal, mit einer Fläche von 108,87 …
$357,576
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Geschäft 245 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Geschäft 245 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 1
Fläche 245 m²
Črnomerec, Baron Filipović Bürofläche von 245,28 m2 im Erdgeschoss eines Neubaus. Es beste…
$1,41M
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Geschäft 45 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Geschäft 45 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 45 m²
www.biliskov.com ID: 14893Donji Grad, Vlaška-StraßeRenovierte straßenseitige Gewerbefläche m…
$265,298
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Geschäft 71 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Geschäft 71 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 71 m²
www.biliskov.com ID: 14560Maksimir, Maksimirska-StraßeGeschäft, Straße, Fläche 70,80 m2 in e…
$311,437
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Geschäft 213 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Geschäft 213 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 1
Fläche 213 m²
Črnomerec, Baron Filipović Bürofläche von 213,29 m2 im Erdgeschoss eines Neubaus. Es beste…
$1,23M
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Geschäft 309 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Geschäft 309 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 309 m²
Črnomerec, Baron Filipović Bürofläche von 308,53 m2 im Erdgeschoss eines Neubaus. Es beste…
$1,78M
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Geschäft 70 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Geschäft 70 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 70 m²
www.biliskov.com ID: 14559Maksimir, Maksimirska-StraßeGeschäft, Straße, Fläche 70 m2 in eine…
$311,437
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Geschäft 300 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Geschäft 300 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 300 m²
www.biliskov.com  ID: 13632 Donji grad, Tuškanova Gewerbefläche von 300m2 im Erdgeschoss e…
$1,73M
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Geschäft 251 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Geschäft 251 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 2
Fläche 251 m²
www.biliskov.com  ID: 14077 Teich Attraktive Roh Bau zweigeschossige Bürofläche von 251,44…
$1,74M
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Geschäft 6 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Geschäft 6 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 1
Fläche 6 m²
Tenniszentrum Maksimir, Ravnice Zum Verkauf steht eine Gewerbefläche von 5,95 m2 im Erdgesc…
$23,069
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Geschäft 13 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Geschäft 13 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 1
Fläche 13 m²
Sigečica, Eine Straßenbar mit etabliertem Geschäft an einem sehr frequentierten Ort! Die …
$80,743
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Geschäft 217 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Geschäft 217 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 1
Fläche 217 m²
Črnomerec, Baron Filipović Bürofläche von 216,99 m2 im Erdgeschoss eines Neubaus. Es beste…
$1,25M
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Geschäft 134 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Geschäft 134 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 134 m²
www.biliskov.com  ID: 13888 Spansko Geschäftsräume auf zwei Etagen mit einer Gesamtfläche …
$461,388
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Geschäft 94 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Geschäft 94 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 94 m²
www.biliskov.com ID: 15150 Zagreb, Prečko Eine geräumige zweigeschossige Gewerbefläche mit e…
$254,089
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Geschäft 78 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Geschäft 78 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 3
Fläche 78 m²
www.biliskov.com  ID: 13887 Spanisch Die Büroflächen mit einer Gesamtfläche von 78,31m2 be…
$219,159
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