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Büroräumen in Stadt Zagreb, Kroatien

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4 immobilienobjekte total found
Büro 484 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Büro 484 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 10
Fläche 484 m²
www.biliskov.com ID: 14846Trešnjevka, Nova cestaVerkauf von repräsentativen Geschäftsräumen …
$1,67M
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Büro 29 m² in Adamovec, Kroatien
Büro 29 m²
Adamovec, Kroatien
Zimmer 1
Fläche 29 m²
Zagreb, Sesvete Hervorragend gelegene Bürofläche von 29m2 im 1. Obergeschoss eines Geschäft…
$97,016
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Büro 305 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Büro 305 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 10
Fläche 305 m²
www.biliskov.com ID: 14649Trešnjevka, in der Nähe des MarktesDie Gewerbefläche mit einer Ges…
$911,242
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TekceTekce
Büro 403 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Büro 403 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 8
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 403 m²
www.biliskov.com ID 14940Rudeš, Zagrebačka cestaExklusive Bürofläche von 403 m² im 1. Stock …
$922,776
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