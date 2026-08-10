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Restaurants in Stadt Zagreb, Kroatien

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Restaurant, Café 334 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Restaurant, Café 334 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 12
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 334 m²
Ilica, in der Nähe der Frankopanska-Straße Geschäftsraum- Restaurant, Fläche von 333,80 m2 …
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Restaurant, Café 141 m² in Stadt Zagreb, Kroatien
Restaurant, Café 141 m²
Stadt Zagreb, Kroatien
Zimmer 4
Fläche 141 m²
Donji Grad, Tomislav-Platz Kultkneipe „Tomislav“ mit einer Gesamtfläche von 141m2 im Erdges…
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